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撞見局長在辦公室幹這事 山西女被PUA 不忍了…舉報兩任局長

中國新聞組／北京7日電
女子網上實名檢舉兩任局長。(取材自縱覽新聞)
女子網上實名檢舉兩任局長。(取材自縱覽新聞)

一名女子5日在社群媒體發布影片自稱是山西呂梁柳林縣一名公職人員，實名舉報柳林縣市場監督管理局前任局長李某和現任局長李某虎收賄受賄，李某虎還在辦公室內與女性發生不正當關係。柳林縣紀委表示，對於此事肯定會進行關注，但紀委的辦案情況保密，不能對外透露。

縱覽新聞報導，影片中，這名女子自稱叫宋某麗，是柳林縣的公職人員，要實名舉報柳林縣市場監督管理局原局長李某和現任局長李某虎。宋某麗稱，李某在任職期間收受賄賂，退休後仍不收手、不收斂。現任局長李某虎系李某親弟弟，同樣收受賄賂，還玩弄女性。

宋某麗更爆料，稱因她撞見李某虎在辦公室與女性發生不正當關係，導致她遭到打擊報復，被PUA（Pick Up Artist，後延伸為職場情緒勒索）三年，精神受到極大的折磨。

對此，柳林縣市場監督管理局工作人員證實宋某麗是該局工作人員，目前仍在單位上班，但對於宋某麗在網上公開舉報一事，表示並不知情。柳林縣政府辦和縣委宣傳部工作人員則都表示不清楚事件。

柳林縣紀委信訪室工作人員表示，此事紀委肯定進行關注，會有專門的人員調查處理，但紀委的辦案情況都是保密的。

社群媒體 退休

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