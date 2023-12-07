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湖南貨車超載被扣8筐橘 隔天剩4筐半 誰偷吃？2人被停崗

中國新聞組／北京7日電
貨主趕到檢測站時，發現8筐橘子不知去向。（視頻截圖）
貨主趕到檢測站時，發現8筐橘子不知去向。（視頻截圖）

日前，在湖南常德臨澧縣一超限檢測站，一名貨車司機因超載卸下了8筐橘子，結果第二天去取時，只取回了4筐半，其餘橘子疑被站內工作人員吃掉，此事引發熱議。隨後當地官方通報稱保管不善遺失2件，當班人員停崗處理。不過，貨主對此說法仍有異議，表示將繼續維權。

極目新聞報導，當事司機谷師傅說，他受貨主委託，從湖南常德拉了一車橘子運往吉林長春。12月4日晚8時許，在經過臨澧縣某超限檢測站時，工作人員稱車輛超載，於是他卸下了8筐橘子，隨後便上了高速趕往長春。「前前後耽誤了幾個小時，我還專門把橘子放在了攝像頭能拍到的地方，當時他們就搬了一件去吃。」谷師傅說，卸橘子時，他還專門錄了一段視頻，以便貨主後期將橘子拉回。

谷師傅稱，目前他已到達長春，貨主牟先生正在湖南處理8筐橘子的後續事宜，「少了幾件，已經報警了。」

貨主牟先生表示，12月5日，他花費數百元僱車去檢測站拉橘子，結果發現8筐橘子不知去向。後來在當地警方的協助下，找回了4筐半，他懷疑剩下的橘子被偵測站人員吃了。牟先生表示，經協商，超限站願意支付僱車費用並賠付剩下的橘子錢，但他想要一個說法和道歉，「我想要我的橘子。」

涉事檢測站站長在接受媒體採訪時表示，此事已調查清楚，貨車超重將近4噸，影響行車安全才卸了橘子，現已將相關材料上報，後續會對此事詳情進行回覆。

臨澧縣交通運輸局人士則表示，關注到了此事，已有工作人員前往當事超限檢測站實地走訪調查。

6日，臨澧縣相關部門工作人員回應極目新聞稱，工作人員已去當事超限檢測站走訪調查。隨後，當地發布情況說明稱，經查當時因超重卸載了7件柑橘，因檢測站工作人員保管不善，卸載在檢測亭外的柑橘遺失2件。經警察局調解，當事檢測站向貨主道歉，並賠償貨主遺失柑橘與轉運車輛租賃費共800元人民幣，雙方達成和解。當事人檢測站表示，目前已對2名當班工作人員進行了停崗處理。

然而，貨主牟先生表示，他不贊同當地的說法，「到底是吃了還是丟失了？如果是丟失的，又是怎麼丟失的？」牟先生稱，他會繼續維權。

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