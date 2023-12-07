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江西8歲童買早餐遭狗撲咬 臉縫90針毀容 警挨家挨戶找狗主人

中國新聞組／上海7日電
網友貼文中，一張照片是一隻大黃狗，躺在地上一動不動，脖子上還有項圈。(取材自澎湃新聞)
網友貼文中，一張照片是一隻大黃狗，躺在地上一動不動，脖子上還有項圈。(取材自澎湃新聞)

中國又發生狗攻擊兒童事件。江西吉安一網友近日發「尋狗主人」的帖子，說自己8歲侄子被狗咬傷，縫了90多針，原本一個帥氣的男孩，如今卻毀了容。

澎湃新聞報導，網友貼文中，一張照片是其侄子臉部疑似被咬後的樣子，眼部、嘴巴、額頭等部位傷勢明顯，另一張照片是一隻大黃狗，躺在地上一動不動，脖子上還有「項圈」。

6日下午，男孩爸爸說，事發12月2日早上8時左右，當時他在外地，老婆帶著孩子在當地鳳凰路附近一小區門口買早點，結果被一隻大黃狗咬到了。「兒子才8歲，當時被咬的不只我兒子一個，幾乎就在同一時間段，這隻狗還咬了另外12個人，只不過不在同一個地方。聽說這隻大黃狗被警察擊斃了。 」

事後男孩爸爸在尋找狗的主人，媽媽在醫院負責照顧孩子。

「傷勢很嚴重，孩子現在轉到普通病房了，醫療費也已經花了一兩萬（人民幣）了，後續還需要整容一大筆費用，我現在主要就是在找這隻狗的主人，但現在還沒有消息。」

男孩媽媽則說，這兩天很多人打電話，關心孩子傷勢。「住院5天了，孩子經常發呆，前幾天連水都喝不下，喝什麼吐什麼，晚上睡覺也睡不著，老是會驚嚇，需要我陪著他，否則就很鬱悶，我們做家長的好著急。」

吉安縣敦厚派出所指出，目前警方還在到處走訪、調取監控中，但是仍沒有蒐集到關於狗主人的線索，「有很多地方監控有盲區，還在確認中。」

同日下午，湖濱社區一名工作人員告訴澎湃新聞，已發動群眾、社區工作人員，上門一家一戶尋找狗主人。該名工作人員也表示，已到被狗咬傷最嚴重的人家中做安撫工作，此外也將聯繫職能部門，處理好此事。

男孩傷勢嚴重。(取材自澎湃新聞)
男孩傷勢嚴重。(取材自澎湃新聞)

醫療費

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