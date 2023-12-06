江蘇銀行女實名控告上司 施壓性侵 聲稱對不起老公、上司老婆

江蘇銀行一名女職員近日舉報被領導施壓發生性關係。（取材自微信）

江蘇銀行鎮江分行一銀行女性員工在工作群裡實名舉報領導，聲稱被他施壓多次發生性關係，她稱對不起老公，也對不起領導的老婆。該銀行在調查後表示，已對涉事領導免去其經理職務。

香港 01報導，網傳截圖顯示，這名徐姓女職員在名為「大公司奮鬥新征程……」的微信 群組中發布信息，實名舉報其馬姓領導利用職務之便施壓，要求發生性關係。施壓分別有3次，一次是今年開完年送他回家的路上；一次是今年夏天在她去高姿拜訪客戶的路上，在車上發生性關係；還有一次是上周四與高新區領導聚餐後，在停車場發生了關係。

徐女稱，自己對於上述事件深感恐懼，「我對不起我的老公，對不起我的家庭和孩子，也對不起他老婆馬某」。她希望領導能夠秉公處理馬男，如未秉公處理，她將向紀檢委和司法機關反映上述情況。

報導稱，江蘇銀行鎮江分行5日發布事件情況通報指出，「經查，涉事人為江蘇銀行鎮江分行營業部員工徐女、營業部團隊經理馬某。涉事人徐女因個人行為引發家庭矛盾，在我行內部工作平台發布相關言論。事發後，我行立即介入調查了解相關情況，並4日免去馬某團隊經理職務。同日，馬某辭職。後續，我分行將持續加強幹部員工作風建設和教育管理工作。」

據官網顯示，江蘇銀行鎮江分行目前擁有31家網點、750餘名員工。