鬧出「出軌」風波 前遼寧男籃主帥楊鳴官宣離婚

遼寧本鋼隊主教練楊鳴證實已與妻子離婚。（新華社）

中國遼寧男籃主教練楊鳴捲入出軌風波，疑似婚變的消息，引發廣泛關注。楊鳴5日在個人社交帳號上宣布離婚，前妻唐佳良的個人社群帳號也發布了同樣的消息。

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綜合媒體報導，楊鳴在社交帳號證實：「感謝大家的關心，楊鳴先生與唐佳良女士已和平解除婚姻關係。」其前妻唐佳良的個人社群帳號也發布了同樣的消息。楊鳴與妻子於2013年結婚，兩人婚後育有一兒一女。

報導說，楊鳴是中國籃球運動員、教練、司職控球後衛，此前擔任遼寧益勝籃球俱樂部總裁兼總教練。從運動員到教練，他都有著不俗的表現。實力強勁加上顏值突出，讓他收穫了大量的個人粉絲，在網上被稱為「最帥教練」「遼寧男神」。也因為如此，他的婚變傳聞不僅體育圈內很受關注，更在全網形成熱議，屢次衝上熱搜。

據報導，2023年11月29日，楊鳴妻子唐佳良在微博 發文「在罪惡中游泳的人，必將在悲哀中沉默」。有網友發現，唐佳良已經取消了原本「楊鳴妻子」的認證，並刪除多條楊鳴相關的微博。不少網友猜測，兩人婚姻亮起紅燈。

其實，今年8月，楊鳴便已捲入出軌風波，一度有傳聞兩人已提交了離婚申請。據天眼查APP顯示，「關於前遼籃主帥楊鳴和妻子唐佳良，其實在2019年就曾起訴離婚，只不過沒成功」。2023年2月17日，楊鳴再次因「離婚糾紛」控告唐佳良。2023年12月12日，楊鳴與唐佳良離婚糾紛二審，將在瀋陽市開庭。但從兩人的聲明來看，這段婚姻關係已經結束了。其實，早在2021年楊鳴就曾被指出軌女網紅，對此楊鳴工作室回應傳聞為不實，楊鳴律師方發聲明否認出軌。

12月3日，有網友發現楊鳴個人微博帳號認證被取消，此前個人帳號認證資訊為「遼寧益勝總裁兼總教練」。其個人抖音 平台帳號的認證也已取消。