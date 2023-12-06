又1起 湖南縣委書記離奇墜江亡 網疑：一人閉嘴保上下

黃四平（前排右三）4日到濠頭鄉調研，在途徑漚江下游的花木橋水庫附近時下車，走到數十公尺外的江邊，之後便墜入江中。(取材自澎湃新聞)

湖南又傳縣委書記墜河身亡。汝城縣委書記黃四平日前赴地方考察期間，突然「墜江身亡」，當地官方公告僅稱他因「突發事故」不幸逝世，未說明墜江原因，引發輿論關注，甚至有網友質疑「一人閉嘴，保上下所有？」

中央社報導，汝城縣委辦公室5日發布公告稱，郴州市人大常委會副主任、汝城縣委書記黃四平在下鄉調研返回途中因「突發事故」，於12月4日下午3時31分不幸逝世，享年55歲。

本報系聯合報報導，隨著該議題被熱議，更多細節被披露。澎湃新聞引述多名知情人士表示，黃四平4日到濠頭鄉調研，午飯後下午1時坐車返回縣城，在途徑漚江下游的花木橋水庫附近時下車，走到數十公尺外的江邊，之後便墜入了江中。

事發後，同行者急忙下水施救，黃四平被救出後緊急被送往醫院，最終不治身亡。但前述訊息仍待證實。

南方都市報指出，黃四平一周前才現身公開活動，出席了蘇仙區711礦陳列館授牌儀式和汝城縣延壽瑤族鄉「一張借據的承諾」專題陳列館揭牌儀式。此外，黃四平調任汝城之際可謂臨危受命、解決上一任留下的「爛攤子」，而今主政五年半，意外辭世，令人震驚。

2018年5月，時任汝城縣委書記方南玲，罔顧貧困縣的實際，大規模舉債修建「形象工程」、「政績工程」，例如花4800萬元（人民幣，下同，約674萬美元）修廣場，6株銀杏樹就花了285萬元，其後被免職；原任桂陽縣縣長的黃四平「救火」出任汝城縣委書記，並在當年底脫貧摘帽。

據湖南日報當時報導，黃四平上任伊始，馬不停蹄走遍全縣80個貧困村，現場辦公解難題。

而除了黃四平，今年7月，湖南省常德市副市長、桃源縣委書記龐波網傳墜河輕生，但當地官方稱龐波士「因病逝世」，其真正死因成為羅生門。

對此，許多微博 網友表示哀悼，盼黃四平「一路走好」，還有人說他是好官；但也有網友提出質疑，稱「湖南的水很深」、「大家都懂是怎麼回事」、「一人閉嘴，保上下所有？」