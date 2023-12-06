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他在烏克蘭涉洩軍事祕密、判5年 北京男曝遭遇：被同胞舉報

中國新聞組／北京6日電
在烏克蘭敖德薩生活的北京人王吉賢，因拍攝烏軍攔截俄軍導彈視頻被控觸犯法律，被當地法院判處一年緩刑。（取材自X平台）
在烏克蘭敖德薩生活的北京人王吉賢，因拍攝烏軍攔截俄軍導彈視頻被控觸犯法律，被當地法院判處一年緩刑。（取材自X平台）

旅居烏克蘭、反對俄羅斯侵烏的中國男子王吉賢，因在家拍攝烏軍設施並在網路進行傳播，近來被烏國法院以洩漏軍事祕密罪判處有期徒刑5年、緩刑1年。王吉賢日前透過X平台發文，自稱是被「會說俄語的中國人舉報」。

來源：YouTube

法廣網報導，俄羅斯侵烏後，來自北京的王吉賢滯留在烏克蘭南部海濱城市敖德薩，他在網路上發布文字評論、照片、視頻等，將自己每天看到的真實情景放在網上傳播。

由於王吉賢「反俄親烏」的言論和中國立場不符，遭到網路水軍不斷騷擾，微信、抖音等中國社群網路甚至也被刪除，切斷了他與住在中國的家人唯一聯繫方式。

今年5月，他在自家公寓窗口拍攝烏克蘭軍隊防空武器攔截俄羅斯導彈空襲的畫面，不料卻被指控觸犯烏克蘭「戰爭罪」。

敖德薩市濱海區法院11月29日宣判，王吉賢在家中陽台拍攝的畫面可使俄軍推測烏軍兵力部署，觸犯「洩露軍事祕密」，但王吉賢主動向烏軍捐贈15萬烏克蘭幣「格里夫納」（Hryvnia，約4073美元），又表示支持烏軍，判他有期徒刑5年、緩刑1年。

王吉賢的X平台帳號停更1個多月後，近日重新露面。王吉賢11月底發文表示：「我是被會說俄語的中國人舉報到烏克蘭國家安全局的，因為我之前發布的視頻，舉報我涉嫌間諜活動，意圖破壞烏克蘭國家主權。」

12月4日，王吉賢再度發文，表示「現在我是戰爭罪犯！我愛烏克蘭。不管我是誰，我經歷了什麼，侵略和殺人都是不對的！我不希望有人因戰爭死去了」。

此外，他也更新X平台的自我介紹欄位，寫道「那個王吉賢心已死，是非黑白就留給後人吧，我這支蠟燭已經燃盡了。我現在『洗心革面、重新做人』 願天下再無戰爭，和平萬歲。」

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