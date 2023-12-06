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山東商家農藥熏糧 毒氣飄鄰居家 害一家4口送醫、2幼兒亡

中國新聞組／北京6日電
張姓男子為了使用農藥磷化鋁熏蒸儲糧殺蟲，卻導致隔壁鄰居嚴家一家四口中毒，兩名年幼的兒子因此身亡。（取材自網易號「阿楓說教育」）
張姓男子為了使用農藥磷化鋁熏蒸儲糧殺蟲，卻導致隔壁鄰居嚴家一家四口中毒，兩名年幼的兒子因此身亡。（取材自網易號「阿楓說教育」）

山東省嚴姓一家四口在家中突然嘔吐腹痛，疑似中毒反應，送醫後夫婦撿回性命，兩名兒子卻不幸身亡。原本以為是食物中毒，調查後卻發現是隔壁鄰居因長期使用農藥磷化鋁熏蒸儲糧，有毒氣體飄至嚴家，導致了慘劇。不過，鄰居拒絕賠償，認為是建商房子通風沒蓋好的錯，雙方將對簿公堂。

陝西華商報大風新聞報導，36歲的嚴姓男子一家租屋在棗莊市中區一處門市房做藥材生意，張姓男子則在隔壁經營糧店。今年7月30日凌晨，嚴家四人出現劇烈嘔吐、腹痛，到醫院治療七天後，夫妻倆倖存，但兩個年僅12歲和6歲的兒子回天乏術。經過屍檢，兩個兒子的體內當驗出磷化氫代謝物成分，濃度為0.6l ug/ml。

警方接獲報案後進行調查，原本以為是食物中毒，但最後發現是鄰居張男為了幫儲糧驅蟲，於7月上旬時，在未告知周遭家戶，也未依照安全作業規範的情況下，使用65%成分的磷化鋁農藥熏蒸儲糧，並僅用了塑膠薄膜封堵。然而，張家與嚴家兩戶共用同一個配電盒，熏蒸過程中產生的磷化氫氣體透過配電盒的隙縫飄進嚴家。嚴家四口在不知情的狀況下中毒，導致悲劇。

嚴先生表示，不知道張男究竟從何時開始熏蒸，「他當時也沒通知我們就用了這個農藥」。

不過，嚴先生想要張男為他們一家負責的希望可能無法達成。目前此案在棗莊市中區法院審理，張男被指控的罪名是過失投放危險物質，張男雖然罪認罰，但沒錢賠。嚴先生表示，檢察院和法院明確答覆我說不支持死亡賠償金，只支持喪葬費跟醫藥費。

嚴先生曾與張男親屬聯繫談賠償，但張男親屬卻反駁稱「農藥又沒放在你家裡。你孩子死了，是房子蓋得不合格」，嚴先生說，對方說責任是在蓋房子的人身上，並稱只願依照法院判決賠償，「從7月30號案發到現在，快四個月了，他們親屬連句道歉的話都沒有」。

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