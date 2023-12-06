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成都女被家暴16次 終身掛糞袋 告前夫故意殺人罪

中國新聞組／北京6日電
謝女士受傷前的照片。(取材自南方都市報)
謝女士受傷前的照片。(取材自南方都市報)

日前四川成都一名女子「被家暴16次需終身掛糞袋」事件引起廣大關注，被家暴的小謝被鑑定為四處重傷二級，五處輕傷二級，一處輕微傷；她已向相關部門提交文件，申請將施暴者、其丈夫賀某陽的公訴罪名「故意傷害罪」更改為「故意殺人罪」，此案仍在調查中。

小謝腹部受傷嚴重，裝上了糞袋。(取材自南方都市報)
小謝腹部受傷嚴重，裝上了糞袋。(取材自南方都市報)

南方都市報報導，小謝表示，從2021年以來，丈夫賀某陽對她實施了16次不同程度的家庭暴力。今年4月發生的暴力事件更導致小謝必須終身配帶糞袋。目前她住在成都的父母家，正在休養。

在小謝住院期間，賀某陽被公安機關逮捕，後來以「故意傷害罪」被提起公訴。武侯區婦聯工作人員表示，一直都有與小謝保持聯繫，但由於案件正在調查中，不方便透露更多資訊。

小謝說，最後一次家暴，也是導致她受傷最嚴重的一次，4月24日下午，她正在準備離婚訴訟文件和人身保護令的申請文件。當天晚上，賀某陽將其騙至一家酒店。晚上11時左右，賀某陽對其施暴，小謝看到自己的肚子「是紫色的，腫起來像懷孕七八個月一樣。」隔天上午，在好心人的幫助下，小謝被送進醫院搶救，「醫師後來跟我說，如果晚來20分鐘，我可能就死了。」

據報導，小謝今年29歲，是四川平昌人。畢業後從事服裝生意，透過直播賣貨認識了賀某陽。兩人相識三年、結婚兩年，婚後兩個月，小謝懷孕了，以為即將步入幸福生活的她，也因此迎來了長達兩年的「惡夢」。她被家暴多達16次，第二次嚴重家暴時，當時的她已經懷孕了七、八個月。小謝肋骨骨折、十二指腸被污染、小腸阻塞、腎胰肺等內臟受到不同程度損傷，要終身帶著糞袋生活。目前賀某陽因涉嫌故意傷害罪已被刑事拘留，但小謝仍沒有離婚成功。

小謝表示，她還因此患上創傷後壓力症候群，單純的心理治療對她已沒有用，需要吃藥輔助。在成都市第四人民醫院檢查後，醫師建議住院治療，且需專人照顧。但因經濟條件限制，小謝返回家中由嫂子照顧。「從開始住院到現在花了20多萬（人民幣），家裡能墊的錢都墊了，真的沒有錢住院了，更沒錢請護工。」

小謝說，她想要一個公正的結果，即使這個過程會很漫長，但她會堅持下去。「我相信被家暴的肯定不只是我，還是希望更多人能站出來，反抗家暴。」

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