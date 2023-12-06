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雲南止痛「養生茶」騙萬人 非法加化學藥物 長期喝腎衰竭

中國新聞組／北京6日電
警方查出一款高價「養生茶」非法添加化學藥物。(視頻截圖)
警方查出一款高價「養生茶」非法添加化學藥物。(視頻截圖)

據報告，中國慢性疼痛的患者超過3億人。近日，河南鄭州程先生喝下一款「養生茶」雖然立即止疼，但再次飲用時卻出現頭暈、噁心。警方追查發現，這款高價「養生茶」非法添加化學藥物，超過一萬人被騙，有醫師指出，長期服用還可能導致腎衰竭。

央視財經報導，住在鄭州的程先生一直被慢性疼痛折磨，一次偶然的機會，他得知了一款名叫「大雪山養生茶」的飲品。之後，程先生便花了近千元人民幣買了兩盒「養生茶」，回到家就沖泡了一杯，喝完後發現這款「養生茶」確實有去痛效果。當天晚上程先生又喝了一杯，結果沒多久就出現頭暈、噁心的症狀。

由於身體出現嚴重不適，程先生便拿著「養生茶」去了醫院。醫師看了配料表後，告訴程先生，這款「養生茶」所標示的配料有普洱茶、金銀花、桑葉等，並沒有止痛的功效。

詢問「養生茶」的幾位消費者，發現他們長期飲用後也都出現了頭暈、噁心等不適症狀。經檢測，這款「大雪山養生茶」裡面添加了化學藥物雙氯芬酸鈉。這種藥物在治療疼痛方面有較為明顯的效果，廣泛用於緩解類風濕性關節炎、痛風性關節炎等各種關節發炎以及其他多種疼痛的治療。

鄭州大學第一附屬醫院急診內科主治醫師徐志高表示，長期服用主要引起肝臟和腎臟功能不全、肝衰竭和腎衰竭，嚴重的可能需要肝臟移植。專家指出，消費者在飲用這款「養生茶」後出現不良反應，是雙氯芬酸鈉不當使用後的典型症狀。

此時，程先生於是向警方報了案。根據包裝上的生產地址，警方趕赴雲南省昆明市，發現「大雪山養生茶」經營地點因房租糾紛，現場已經被查封，但物流點仍在向外發貨。

警方對查扣的「養生茶」以及茶原料進行現場快速快檢，發現除了「養生茶」，茶原料還含有雙氯芬酸鈉。大雪山養生茶公司並沒有直接製作「養生茶」，只是做了分裝和銷售，製作「養生茶」的另有其人。根據線索，警方最終將上線高某抓獲歸案，又透過高某將本案的源頭黃某杰、黃某生抓獲。

經查，共有139個代理商，1萬多人購買，涉及雲南、廣西等21個省（區、市）。警方介紹，本案件共抓到嫌疑人9人，現場查獲養生茶成品1000餘盒，半成品原料近1噸，涉案價值2500餘萬人民幣。

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