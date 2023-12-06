誰扔的？天降玻璃杯砸破車窗 杭州小區擬「全樓DNA檢測」

派出所封存的證物玻璃杯。（取材自都市快報橙柿互動／吳先生供圖）

杭州一小區近日發生一起高空拋物砸破汽車玻璃的案件，受害車主發現擋風玻璃遭玻璃杯砸破後立刻報警，氣憤表示「已經發生第二次」。該小區發公告稱「證物已送去做DNA檢測 」，要求肇事者主動自首，否則檢測結果出來後，將對全樓住戶做DNA檢測，肇事者需承擔全樓所有人員DNA檢測費用。

吳先生的車被飛來的玻璃杯砸破擋風玻璃 。（取材自都市快報橙柿互動／吳先生供圖）

都市快報橙柿互動報導，上月24日，杭州西牌樓小區的監視器拍下一只玻璃杯砸中汽車擋風玻璃，一名物業保安剛好在車輛前方目擊，趕緊上樓通知車主吳先生。

吳先生查看現場後立刻報警，警方迅速到場後也封存證物。他表示無奈表示，「玻璃杯完好無損，汽車玻璃卻破了」，而這已經是自家車輛二度被高空落下的東西砸壞。

吳先生說，第一次發生在2016年12月2日，當年一台電腦主機從高空砸在副駕駛座的前擋風玻璃，導致玻璃破裂、反光鏡折斷、車身油漆受損。當時很快就找到肇事者，原來是五樓住戶因酒後打賭輸了，扔電腦主機洩憤。

從高空拋物如果砸到人，後果不堪設想，派出所立案偵查，並封存玻璃杯做DNA檢測。根據警方調查，綜合監視器及相對位置等訊息，已將嫌疑縮小到15戶。

該社區也貼出通告，喊話肇事者快自首，否則檢測結果出來後將對全樓住戶做DNA檢測，屆時除追究肇事者責任外，肇事者還需承擔全樓所有人員DNA檢測費用。