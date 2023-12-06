我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一分鐘看加州╱太前衛釀悲劇 小東京裝置藝術被笑40年

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

誰扔的？天降玻璃杯砸破車窗 杭州小區擬「全樓DNA檢測」

中國新聞組／北京6日電
派出所封存的證物玻璃杯。（取材自都市快報橙柿互動／吳先生供圖）
派出所封存的證物玻璃杯。（取材自都市快報橙柿互動／吳先生供圖）

杭州一小區近日發生一起高空拋物砸破汽車玻璃的案件，受害車主發現擋風玻璃遭玻璃杯砸破後立刻報警，氣憤表示「已經發生第二次」。該小區發公告稱「證物已送去做DNA檢測」，要求肇事者主動自首，否則檢測結果出來後，將對全樓住戶做DNA檢測，肇事者需承擔全樓所有人員DNA檢測費用。

吳先生的車被飛來的玻璃杯砸破擋風玻璃 。（取材自都市快報橙柿互動／吳先生供圖）
吳先生的車被飛來的玻璃杯砸破擋風玻璃 。（取材自都市快報橙柿互動／吳先生供圖）

都市快報橙柿互動報導，上月24日，杭州西牌樓小區的監視器拍下一只玻璃杯砸中汽車擋風玻璃，一名物業保安剛好在車輛前方目擊，趕緊上樓通知車主吳先生。

吳先生查看現場後立刻報警，警方迅速到場後也封存證物。他表示無奈表示，「玻璃杯完好無損，汽車玻璃卻破了」，而這已經是自家車輛二度被高空落下的東西砸壞。

吳先生說，第一次發生在2016年12月2日，當年一台電腦主機從高空砸在副駕駛座的前擋風玻璃，導致玻璃破裂、反光鏡折斷、車身油漆受損。當時很快就找到肇事者，原來是五樓住戶因酒後打賭輸了，扔電腦主機洩憤。

從高空拋物如果砸到人，後果不堪設想，派出所立案偵查，並封存玻璃杯做DNA檢測。根據警方調查，綜合監視器及相對位置等訊息，已將嫌疑縮小到15戶。

該社區也貼出通告，喊話肇事者快自首，否則檢測結果出來後將對全樓住戶做DNA檢測，屆時除追究肇事者責任外，肇事者還需承擔全樓所有人員DNA檢測費用。

檢測 DNA

上一則

天津一中學家長：宿舍3000元床墊 乾草填充

下一則

直播發文杯葛區選 香港前電台主持遭通緝

延伸閱讀

3歲華裔男童父母悲痛 籲肇事者負責

3歲華裔男童父母悲痛 籲肇事者負責
紐約法拉盛3歲華裔男童遭車撞喪命 警追查肇事者

紐約法拉盛3歲華裔男童遭車撞喪命 警追查肇事者
DNA與棕熊胃部內物質相符 日本大學生疑遭熊襲而死

DNA與棕熊胃部內物質相符 日本大學生疑遭熊襲而死
「省港旗兵」深水埗劫殺表行 潛逃32年落網

「省港旗兵」深水埗劫殺表行 潛逃32年落網

熱門新聞

海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
中國近期爆發多種呼吸道傳染疾病，一名市民抱著一名兒童進入北京兒童醫院。(美聯社)

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

2023-12-03 01:30
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

2023-12-03 09:00
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30
周庭在Instagram發文稱，今年9月中赴加拿大多倫多升學，原定本月底須就國安法返港向警方報到，但經過深思熟慮，決定不回港報到，亦即棄保。（歐新社資料照片）

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

2023-12-04 12:03
解克鋒夫婦與離散25年的二兒子解清帥終於團圓。（取材自紫牛新聞）

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

2023-12-02 07:30

超人氣

更多 >
耗能易壞 專家建議別買這5種家電

耗能易壞 專家建議別買這5種家電
3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆
北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡
劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立

劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立
那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭