天津一中學家長：宿舍3000元床墊 乾草填充

網傳影片顯示，幾位家長在學校宿舍內，拆開宿舍裡的床墊，露出裡面的草。(取材自極目新聞)

有家長4日反映，在天津市衡實高級中學花3000元人民幣(約420美元)給孩子買的褥子，竟然是用雜草填充的「草包床墊」，家長們難以接受。澎湃新聞報導，對此，校方回應此事正在調查，詳情不便透露。

瀟湘晨報報導，網傳天津網友上傳影片顯示，幾位家長在學校宿舍內，拆開宿舍裡的床墊，露出裡面的草。多名家長憤怒地表示，「我孩子天天睡在這？」、「全是草，咱花了3000多元就買了這個？」

據報導，天津市東麗區教育局 的一名工作人員5日透露，家長的說法有誤，家長花費3000元所購買的並非床墊，而是床上用品以及需要在宿舍使用的生活用品，定價合理，符合規定。而影片中的床墊是學校統一購買宿舍床時，廠商贈送的，學校並未向家長單獨就床和床墊進行收費。

大皖新聞報導，該網友5日已將影片刪除。

報導指出，天津市教育委員會信訪部門一工作人員5日說，「（投訴）已經接到教委的信訪部門了。」而對於家長反映的情況是否屬實，該工作人員則表示，「這件事還在調查過程中，要等弄清楚事實後再做進一步處理。」

隨後，天津市東麗區教育局一名工作人員表示，在家長反映此事後，區領導和教育局領導等第一時間前往涉事學校進行處置，後期將發布通告進行解釋，「目前床墊已全部更換，換成了全部有合格檢測 報告的（床墊），而且這些都是不收費的。」

據該校簡介，天津衡實高級中學實行軍事化、封閉式寄宿管理，每兩周放一次假，每次放假兩天，假期可以提供免費留校服務，有專門的值班老師負責留校學生的安全，學校學費6萬元/年，住宿費8000元/年，優秀生可減免部分學費。