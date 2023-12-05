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2614萬拍下「6個9」手機號 蘇男悔拍恐須賠款負刑責

中國新聞組／北京5日電
一個尾號為「999999」的手機號，拍出了2614萬5892元的「天價」。（取材自紫牛新聞）
一個尾號為「999999」的手機號，拍出了2614萬5892元的「天價」。（取材自紫牛新聞）

江蘇鎮江經濟開發區法院一個手機尾號為「999999」的門號經24小時拍賣後，日前拍出2614萬5892元（人民幣，下同，約367萬美元）的「天價」 。依相關規定，買家須在12月3日前交付尾款。不過，拍賣法院方透露，其實在成交後上班第一天，買家就打電話說「悔拍」。

綜合媒體報導，這個「1XXXX999999」的手機號，拍出2614萬5892元的「天價」，成功拍得者為肖某。隨即，此事引發廣泛關注，並被炒作得沸沸揚揚。

不過，「理想很豐滿」，現實卻真的「很骨感」。院方透露，成交後第一工作日，拍者就打來電話，說自己「悔拍」。而院方也清楚知道並基本判斷：2614萬元的「天價」拍買者，應該是不會付款了。據此，院裡也已安排了應對措施。根據相關規定，司法網站拍賣得標者反悔會被沒收保證金，不過這次拍賣的保證金原來只是20元人民幣。

當地媒體指得標者可能不在乎20元，但原來拍賣還有另一條款，就是重新拍賣的成交價如果低於反悔者投得的價格，當中的差額、費用損失和原拍賣的佣金均需由反悔者承擔。

據了解，法院在拍賣該特別手機號碼前已經作出聲明，表示拍賣為刑事處置資產，提醒有意者謹慎出價，又指惡意抬價和擾亂司法拍賣的人，人民法院可以對其罰款、拘留、構成犯罪等依法追究刑事責任。

拍賣 法網

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