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廣西1大學校長落馬 「言必稱西方」成罪狀之一

記者黃雅慧／即時報導
廣西科技大學前校長李思敏因受賄被判刑，但「言必稱西方」也是其罪狀之一。（取材自廣西來賓法院）
廣西科技大學前校長李思敏因受賄被判刑，但「言必稱西方」也是其罪狀之一。（取材自廣西來賓法院）

廣西科技大學前黨委副書記、校長李思敏因受賄罪遭判刑。值得注意的是，近日出版的《中國紀檢監察雜誌》披露李思敏的罪狀，當中包括「言必稱西方」、不願提自己的副書記身分。港媒指出，這反映出當前中國的政治氛圍，以及官方對大學意識形態的高度重視。

李思敏因在擔任廣西科技大學校長期間，為他人在項目承攬、設備採購及工程款撥付等事項上提供幫助，收受他人送予的財物共計折合人民幣1,500餘萬元，今年3月被以受賄罪遭判處有期徒刑11年。

最新一期《中國紀檢監察雜誌》在細數李思敏諸多罪狀時提到，「『言必稱西方』，是同事對李思敏的另一印象。講話開篇總是歐洲某名校如何、美國某名校又怎樣，認為學校幹部職工的思想落後。」

文章還指出，「李思敏的職務是黨委副書記、校長，但他根本不願提自己的副書記身分，開會時在名牌上經常只寫校長，將黨委副書記這一職務去掉。對學校黨委不重視，對校紀委書記更是當作下屬來看。」

港媒指出，高校被中國官方視為意識形態工作的前沿陣地。中共18大以來，先後召開了全國教育工作會議、高校黨建工作會議、高校思想政治工作會議等，強化黨對高校的領導。

中共總書記習近平曾提出：「加強黨對教育工作的全面領導，是辦好教育的根本保證」「思想政治工作是學校各項工作的生命線」等談話，中共中央更專門成立了中央教育工作領導小組。

報導稱，上世紀八十年代，中國高校推行「校長負責制」，大學校長地位比黨委書記高。如今則是實施「黨委領導下的校長負責制」，黨委書記的排名在校長之上，李思敏不提黨委副書記身分，「言必稱西方」，自然也成為政治罪狀。

港媒指出，無獨有偶，廣東海洋大學原校長潘新祥落馬，罪狀也包括「擅自改變黨組織作出的重大決定」，簡單而言就是不把黨委書記放在眼中。

中共 習近平

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