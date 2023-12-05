被3米高浪拍倒渾身血…廣州女遊峇里島網紅景點險喪命

聞女士身體多處擦挫傷。（取材自封面新聞）

印尼 峇里島在許多人眼裡，是個浪漫、美麗的旅遊勝地，中國也成當地今年第五大外國遊客來源。不過，近日有中國女遊客發文，稱自己日前走訪峇里島知名景點「惡魔的眼淚」時，發生了意外，與死神擦肩而過，引發網友關注。

封面新聞報導，該篇「關於我差點命喪東南亞 」貼文的發文者聞文表示，今年中秋假期她報名旅行團，從廣州出發直飛峇里島。

中秋節當日早上，旅行團一行來到惡魔的眼淚。聞文指出：「到了景點後，我站在距離欄杆一、兩公尺的地方，拿出手機開始拍照。突然，一陣三公尺左右的大浪朝我打來，我被拍倒在石頭上後，用盡力氣緊緊貼著石頭。不一會來了第二次浪，我的書包和手機都被沖下去了。浪潮退去後，我站起來渾身是血，左手兩處指甲被撕開，手上、腿有多處開放性傷口。當時我害怕極了，整個人都在發抖。」

黃色區域為聞女士當日所處位置。（取材自封面新聞）

聞文回憶，當天天氣晴朗，陽光很好。「我沒想到這種天氣會有那麼大的浪。礁石距離海面有幾公尺的高差，石頭都很鋒利，浪打過來的時候，拖曳力很強，差一點我就掉下去了。現在想來也後怕，只覺得我和死神擦肩而過。」

景點一旁設有遊客中心，距離聞文跌倒的地方不遠。站起來後，她走回了遊客中心，「裡面的工作人員看到我受傷流血，反應都很大。他們帶我到島上的一個小診所裡縫了針，傷口基礎的包紮後，我再回到峇里島的市中心打破傷風、拍CT、重新換藥。」

根據聞文發布的貼文來看，她的手指、小腿都有縫針，此外還有指甲脫落、軟組織挫傷，擦傷等情況。受訪時，聞文表示，時隔兩個月過去，她的左腿還未完全恢復。

聞女士手部受傷狀況。（取材自封面新聞）

在網路上有這樣的說法，「惡魔的眼淚」景色美不勝收，每當海浪打過來，浪花在陽光的照耀下，會看到七色的彩虹。但同時，這裡也是十分危險的景點，位於懸崖的附近，常有人失足墜海。

聞文說，她事發當時並未越過欄杆，「我在景點旁沒看到任何的警示牌，只有一個欄杆。那個欄杆和中國的不一樣，只是在桿之間用了一根繩子做連接，離地面距離比較高，很難抓住或起到阻擋作用。」