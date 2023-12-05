我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有人在家發射信號槍…維州阿靈頓郡房子猛烈爆炸

華州溫哥華市槍案5死 兇手槍殺妻女等人後自殺

被3米高浪拍倒渾身血…廣州女遊峇里島網紅景點險喪命

中國新聞組／北京5日電
聞女士身體多處擦挫傷。（取材自封面新聞）
聞女士身體多處擦挫傷。（取材自封面新聞）

印尼峇里島在許多人眼裡，是個浪漫、美麗的旅遊勝地，中國也成當地今年第五大外國遊客來源。不過，近日有中國女遊客發文，稱自己日前走訪峇里島知名景點「惡魔的眼淚」時，發生了意外，與死神擦肩而過，引發網友關注。

封面新聞報導，該篇「關於我差點命喪東南亞」貼文的發文者聞文表示，今年中秋假期她報名旅行團，從廣州出發直飛峇里島。

中秋節當日早上，旅行團一行來到惡魔的眼淚。聞文指出：「到了景點後，我站在距離欄杆一、兩公尺的地方，拿出手機開始拍照。突然，一陣三公尺左右的大浪朝我打來，我被拍倒在石頭上後，用盡力氣緊緊貼著石頭。不一會來了第二次浪，我的書包和手機都被沖下去了。浪潮退去後，我站起來渾身是血，左手兩處指甲被撕開，手上、腿有多處開放性傷口。當時我害怕極了，整個人都在發抖。」

黃色區域為聞女士當日所處位置。（取材自封面新聞）
黃色區域為聞女士當日所處位置。（取材自封面新聞）

聞文回憶，當天天氣晴朗，陽光很好。「我沒想到這種天氣會有那麼大的浪。礁石距離海面有幾公尺的高差，石頭都很鋒利，浪打過來的時候，拖曳力很強，差一點我就掉下去了。現在想來也後怕，只覺得我和死神擦肩而過。」

景點一旁設有遊客中心，距離聞文跌倒的地方不遠。站起來後，她走回了遊客中心，「裡面的工作人員看到我受傷流血，反應都很大。他們帶我到島上的一個小診所裡縫了針，傷口基礎的包紮後，我再回到峇里島的市中心打破傷風、拍CT、重新換藥。」

根據聞文發布的貼文來看，她的手指、小腿都有縫針，此外還有指甲脫落、軟組織挫傷，擦傷等情況。受訪時，聞文表示，時隔兩個月過去，她的左腿還未完全恢復。

聞女士手部受傷狀況。（取材自封面新聞）
聞女士手部受傷狀況。（取材自封面新聞）

在網路上有這樣的說法，「惡魔的眼淚」景色美不勝收，每當海浪打過來，浪花在陽光的照耀下，會看到七色的彩虹。但同時，這裡也是十分危險的景點，位於懸崖的附近，常有人失足墜海。

聞文說，她事發當時並未越過欄杆，「我在景點旁沒看到任何的警示牌，只有一個欄杆。那個欄杆和中國的不一樣，只是在桿之間用了一根繩子做連接，離地面距離比較高，很難抓住或起到阻擋作用。」

聞文還說：「最開始，我不敢把自己的經歷發到網上去，甚至不敢上網搜索相關內容。經過兩個月的平息恢復後，才想到要發出來，為了提醒大家出國遊玩要注意安全。」

在聞女士的貼文下，有網友發出了一張圖片，這時「惡魔的眼淚」景點尚未設有欄杆。（取...
在聞女士的貼文下，有網友發出了一張圖片，這時「惡魔的眼淚」景點尚未設有欄杆。（取材自封面新聞）

東南亞 印尼

上一則

區選激戰最後衝刺政黨告急 港府資助接送老人投票惹議

下一則

文靜女生周庭 香港學運最受矚目聲音

延伸閱讀

別再說何超蓮竇驍婚變 兩人當眾火熱親吻

別再說何超蓮竇驍婚變 兩人當眾火熱親吻
經濟差生意難做 中國餐飲業預期迎關店潮

經濟差生意難做 中國餐飲業預期迎關店潮
潘瑋柏補辦婚禮 曬照放閃喊幸福

潘瑋柏補辦婚禮 曬照放閃喊幸福
潘瑋柏峇里島婚禮現場曝光 緊牽超美另一半放閃

潘瑋柏峇里島婚禮現場曝光 緊牽超美另一半放閃

熱門新聞

海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
中國近期爆發多種呼吸道傳染疾病，一名市民抱著一名兒童進入北京兒童醫院。(美聯社)

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

2023-12-03 01:30
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

2023-12-03 09:00
周庭在Instagram發文稱，今年9月中赴加拿大多倫多升學，原定本月底須就國安法返港向警方報到，但經過深思熟慮，決定不回港報到，亦即棄保。（歐新社資料照片）

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

2023-12-04 12:03
天山勝利隧道全長22.1公里，圖為隧道出口。(取材自新華網)

「基建狂魔」打造世界最長公路隧道 穿越天山只要20分鐘

2023-11-27 01:27
解克鋒夫婦與離散25年的二兒子解清帥終於團圓。（取材自紫牛新聞）

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

2023-12-02 07:30

超人氣

更多 >
這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子

不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子
周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈
住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議