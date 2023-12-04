博士利用統計模型揭弊 踢爆皖三甲醫院超收21萬

蕪湖市第二人民醫院被檢舉超收病患醫療費。（取材自介面新聞）

安徽省蕪湖市第二人民醫院近日被曝向患者超收逾10萬（人民幣，下同）醫療費 。患者家屬是一名法學博士、科研工作者，自稱「接受過一點經濟學訓練」，其以統計模型查出這家三甲醫院超收高額醫療費用，向官方舉報，結果查出超收醫療費21.8萬元。當事人維權1年後獲結果，涉事護理長等三名責任人被處分。

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綜合新京報、澎湃新聞報導，2022年3月，王望的父親因突發腦出血，被緊急送至蕪湖市第二人民醫院，隨後經歷了三次開顱手術，花了將近10萬元。

自述人姑媽做的Excel表。（取材自微博）

王望的姑姑和母親負責在醫院照顧父親。姑姑是退休會計，她每次交完費用，會讓ICU的護理師打一個單子，在累積了數十張單子之後，王望的姑姑做了一個Excel表，包括日期、帳面總費用、當日總費用、已繳費用、自付費用占比，再根據蕪湖市醫保 報銷的有關政策大致推導出每天需要自費的比例。

王望記得，從6月中旬起，他們頻繁接到醫院ICU護理長的催繳費電話。先是通知說健保 金額太大了，要先結算。隨後，又出現早上醫院打電話說欠款，家屬繳完費後，下午醫院又打電話說欠款。

同時，王望在蕪湖二院公眾號「住院一日清」的每日消費明細中發現，2022年7月5日有血透監測的收費條目，但他的母親和姑姑當日詢問主治醫師，得到答覆說當天沒有做透析。

王望也發現，「住院一日清」上顯示要插尿管並且留置尿管，但父親患有尿毒症多年，早已無尿。這些細節加深了王望和家人的懷疑。

2022年7月12日，王望和家人為父親辦理了轉院，並先後複印並封存全部病歷資料。

轉院後，王望父親於2022年10月14日去世。王望說，在蕪湖市第二人民醫院加護病房（ICU）住院治療的117天裡，醫保結算了75.9萬元，病人自費21.9萬元。

王望根據單據核查住院費用，將紙本發票、明細單和「住院一日清」上的資訊掃描成電子版，再一一輸入Excel表格中，對每項治療項目按照日期排序，再透過R語言軟體繪製出這些治療項目的變化趨勢，再仔細對比醫囑、護理記錄、費用清單三項資料記載的數量，發現醫院有不少異常的收費項。

例如父親住院期間接受運動療法231次，共1萬1088元。換言之，平均每天接受兩次運動療法，但住院後期，父親處於危急狀態，屬於康復禁忌。 王望發現，醫院存在超量開立胰島素、虛構血液透析監測時間、虛構腸內營養灌注次數等15項異常收費，共約10萬元。

2023年7月，王望向國家醫療保障局舉報蕪湖市第二人民醫院存在虛構醫藥服務項目、超量開藥、重複收費、將不屬於醫療保障基金支付範圍的醫藥費用納入醫療保障基金結算等違法違規使用健保基金等行為。

12月3日，安徽省醫療保障局通報：經查，該院涉及違規醫療總費用21.82萬元。

目前，蕪湖市第二人民醫院已對涉事的護士長作記過處分並停職檢查，對負有管理責任的重症醫學科主任警告處分，對負有監管責任的院醫保辦主任警告處分和調整職務。市聯合調查小組正在對舉報中涉及的事項進一步調查核實，對於所有查實的問題，將依法依規嚴肅處理。