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長期性侵5學生 湖南狼師被處死

中國新聞組／北京4日電
湖南隆回一教師長期強姦5名女學生並致其中3人患有精神疾病，已被執行死刑。（視頻截圖）
湖南隆回一教師長期強姦5名女學生並致其中3人患有精神疾病，已被執行死刑。（視頻截圖）

湖南隆回某中學教師龍佩柱涉嫌期強姦5名女學生，並導致其中3人罹患精神疾病，日前湖南省邵陽市中級人民法院發布通告稱，龍佩柱強姦、猥褻兒童、強制猥褻的犯罪事實清楚，證據確實、充分，數罪併罰，已被執行死刑。

澎湃新聞報導，現年61歲的龍佩柱，於2016年4月至2020年10月，利用擔任該校兩屆初中班主任的地位，在該校教學樓其辦公室兼宿舍、新宿舍樓、其家中等處，採用暴力、脅迫、利誘等手段，長期強姦女學生肖女(時年13歲)、孫女1(時年14歲)、孫女2(時年12歲)、劉某某(時年14歲)、楊某某(時年13歲)，造成3名被害人患有精神疾病；其中1名被害人自殺自殘、2名被害人自殘等嚴重後果。

此外，龍佩柱還強制猥褻女學生孫女2、曾女(時年13歲)、王女(時年14歲)。

據報導，通告顯示，龍佩柱嚴重損害被害人身心健康，嚴重踐踏法律和倫理道德底線，犯罪性質、情節特別惡劣，主觀惡性極大，社會危害性極大，罪行極為嚴重；經本院一審、湖南省高級人民法院二審，對龍佩柱以犯強姦罪、猥褻兒童罪和強制猥褻罪數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。最高法院依法最後核定龍佩柱的死刑。

此前，隆回縣教育局已於今年4月發布「關於龍佩柱喪失教師資格的公告》，該公告顯示，根據「教師法」第14條規定，龍佩柱喪失教師資格，教師資格喪失日期2022年7月22日。

教育局

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