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東航滬飛港航班「狂震飄焦味」急降廈門 乘客：腿嚇軟了

中國新聞組／北京4日電
東航客機發生故障，緊急降廈門作檢查。(取材自環球網)
東航客機發生故障，緊急降廈門作檢查。(取材自環球網)

中國東方航空一架3日從上海虹橋飛往香港的航班，在飛行期間出現故障，緊急迫降福建廈門。網傳視頻顯示，事發時機艙內劇烈搖晃震動，還伴有強烈轟響。有自稱機上乘客的網友回憶，聞到「濃濃的焦味」、「當時怕死了，腿都嚇軟了，全身抖得不行」。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，該航班為MU721次航班，上午8時30分從上海虹橋國際機場起飛，原先預計在10時49分到達香港國際機場，實際上在10時備降廈門高崎機場後，下午5時29分再從廈門起飛，已於晚間6時34分在香港降落。

每日經濟新聞報導，一名為「媛媛姐」的部落客在社群平台上描述，「早餐還沒吃完，就忽聽左側有一巨響，然後機身劇烈抖動，伴有強烈的燒焦氣味，靠左側舷窗的小姐姐驚叫一聲『發動機壞了』，然後機艙持續強烈抖動10餘分鐘，咖啡和茶都抖得溢出來了。」

「此時大家都繫上了安全帶，呼吸都凝滯了，我問左舷窗的小姐姐是否起火，她緊張地答道『沒有』，（我）感覺心定點，機長播報機械故障。經過20多分鐘的緊急迫降，飛機終於平穩落地廈門機場。」

據報導，一名頭等艙乘客表示，「當時就是聽到嘣的一聲挺大的動靜，然後就聞到了燒焦的味道，因為我坐得離引擎有點距離的，但是旁邊的人就看了，說冒煙了。」

有機上乘客回憶，從故障發生到機長宣布備降，前後在半小時內。

另有多名機上乘客在網上分享在機艙內拍攝的影片。在社群平台上，也有自稱乘客的網友表示「當時怕死了，腿都嚇軟了，全身抖得不行」。

北京青年報導，落地後，機艙內有人喊「機長牛」，還響起了兩次掌聲。該名乘客表示，航空公司說後續會安排調飛機過來，願意繼續旅程的旅客可以下午搭機出發，如果旅客選擇直接離開機場，航空公司也予以安排。

有乘客透露，東航已經給出補償方案，其中經濟艙補償400元、商務艙補償600元人民幣。

為什麼會發生這樣的情況？一名資深飛行員推測，從震感明顯的機艙視頻來看，可能是發動機振動指數高或客艙失壓造成，從一張流傳的左位發動機葉片受損的照片來看，大概率可以判斷是發動機振動指數高引起的。

極目新聞報導，對於有網友質疑故障是否與近期的地磁暴有關，資深機長陳建國稱，地磁暴不會影響到飛機發動機，因此基本上可以排除這種可能性。

客機機身劇烈抖動。(取材自每日經濟新聞)
客機機身劇烈抖動。(取材自每日經濟新聞)

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