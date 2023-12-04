攤販被城管持刀打罵賠5000元 逆轉…官方：執法者行為不當

廣西北海胡先生反映，自己日前擺攤時被城管隊員持刀辱罵毆打，還賠償對方5000元。（視頻截圖）

廣西北海胡先生反映，自己11月20日擺攤時被城管隊員持刀辱罵毆打，事發當晚由於沒證據自認倒楣賠償對方5000元（人民幣，下同）。對此北海市銀海區聯合調查組近日發布情況通報：針對視頻反映的執法工作人員在執法過程中的不當行為，北海市綜合行政執法局已對涉事人員黃某進行停職調查。

據七環視頻此前報導，胡先生反映，自己於11月20日在某院校門口擺攤被城管隊員持刀辱罵毆打，事發當晚由於沒證據自認倒楣賠償對方5000元，且簽了調解協議。但胡先生事後找到證據證明自己沒打人，希望拿回5000元並追究對方責任。

胡先生表示，自己車鑰匙被拔了後就要推車走，但對方也不讓走，「我是賣鐵板豆腐的，手裡有刀，他就說『你還拿刀，你想幹什麽』，我說我啥也不幹，他就說我打他了砍他了，就奪走刀來砍我」，記者追問是砍還是拍？胡先生稱對方砍了幾下拍了幾下，倒沒有受傷，因為切豆腐的西瓜刀不需要開刃，就是打的脖子有點痛。

胡先生說，「當晚沒有證據，但自己第二天去找附近商戶，因為有很多人在附近擺攤、拍了視頻，我就拿到視頻（證據）了」。

對此，北海市銀海區聯合調查組12月2日發布情況通報指出，事發當天北海市綜合行政執法局銀灘執法大隊執法人員在金海岸大道康養學院路段巡查時，發現攤主胡某違規占道經營，經多次勸導胡某仍不服從管理，執法人員現場作出暫扣車輛決定，扣車時雙方發生爭執，胡某拿出了放在攤車裡的刀具並強行上車，現場執法工作人員黃某上前與胡某爭奪刀具並造成黃某右手受傷，拿下刀具後黃某未能有效控制情緒出現不當行為。

其後雙方在現場達成和解，並到轄區派出所簽訂和解協議，胡某向黃某支付賠償款並主動送黃某到醫院診療。

通報稱，針對視頻反映的執法工作人員在執法過程中的不當行為，北海市綜合行政執法局已對涉事人員黃某進行停職調查。目前，有關部門對事件調查工作正在進一步開展，下一步將根據調查結果對涉事人員依法依紀依規處理。