躲過致命性宣告? 中國恒大清盤聆訊押後 股價聞訊上升

香港高等法院4日宣布押後中國恒大集團的清算聆訊。圖為中國恒大集團在香港記者會上放映的推廣房地產的畫面。（路透資料圖片）

本報系聯合報報導，香港 法院4日對中國房企巨頭恒大 進行清盤聆訊，法官10月曾表示，該聽證會將是對清盤令做出決定之前的最後一次聽證會，不會再往後推遲，意味恒大或將迎來終局。外界認為，香港法院頒布清盤令的可能性極高，對恒大而言將會是致命性的宣告。香港高等法院4日宣布押後中國恒大集團 的清算聆訊至明年1月29日，消息令恆大股價上升9%。

另外，聆訊前夕，研究機構GMT Research發布報告指出，恒大持續多年嚴重誇大營收，且從來沒有任何利潤 。

恒大自去年6月被呈請清盤以來，香港法院對其清盤聆訊時間一再延後，外界解讀是給恒大時間，希望它能夠盡快處理好債務問題。但因為恒大債務狀況複雜，境外重組遲遲未有進展。

而決定法院會否頒布清盤令的關鍵，在於看企業能否繼續經營或者是已無重整的可能。因此，債務重組方案能否獲得債權人支持至關重要。

外界分析，債務重組擱淺，加上看不到重整可能，因此香港法院頒布清盤令的可能性極高。雖然大多數房企清盤呈請後續會被駁回或撤回，但恒大就算未被清盤，前途可能凶多吉少。

另據香港經濟日報報導，聆訊前夕，研究機構GMT Research發布報告「狙擊」，指出恒大持續多年嚴重誇大營收，情況可能已經持續多年，「與其說恒大是流動性緊縮或疫情引發樓市低迷的受害者，不如說恒大根本從來沒有任何利潤」。

根據報告，GMT認為恒大連續多年虛報收入和利潤，並在2021年時，對物業銷售收入的確認方式做了重大調整，一改以往，認列收入的時間從「客戶獲得專案竣工證書或業主使用權」，變為「客戶接受物業銷售合約」。

合約上的相關條款並無提及物業是否「已交付」或「已完工」，只要被視為接受即可。因此，在2021年之前，恒大在一些特定的情況下，物業交付或完工前，收入已全額入帳。

確認收入時間的變化，對恒大的財務狀況產生重大影響，導致先前記錄的6640億元人民幣(約933億美元)收入和淨利潤1020億元出現問題。

報告並指出，根據過往的財務報表分析，恒大可能在2016年時就已經面臨風險，因為資產價值低於負債。種種跡象表明，恒大一些資金來源已經枯竭只能借更多的錢，才能維持下去。然而資金缺口持續擴大，在某些時間會變得大到無法融資。

中央社4日報導指出，在公司方面、清算申請人都不反對清算聆訊延期之下，法官4日宣布押後決定，消息傳來，恆大股價上升，截至4日上午10時30分，其股價上升9.24%報港幣0.26元，成交金額900萬元。