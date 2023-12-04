英媒：中國欠債者創新高 854萬人列黑名單

中國854萬人因為無法還債而被列入黑名單，成「老賴」。(取材自界面官方財經號「一見財經」)

英國金融時報援引中國法院資料報導，目前中國有854萬人因無力還款成為違約者，被當局列入黑名單，他們很多經濟活動受到限制，進一步拖累因房市放緩和消費者信心低迷而陷入困境的經濟。新冠疫情 爆發以來，中國借款人違約率飆升至歷史新高，凸顯中國經濟衰退的嚴重程度。

中央社報導指出，在2020初疫情爆發初期，因不能償還欠款而被當局列入失信黑名單的只有570萬人，目前增至854萬人。這854萬人中大部分介於18歲至59歲，占中國勞動人口1%，他們的欠款由房貸至生意貸款 都有。

報導指出，黑名單人數增加顯示中國經濟下滑，也成為經濟復甦的絆腳石。在目前中國法規下，被列入黑名單的欠款者很多經濟活動會受到限制，如買機票、通過手機應用程式如微信 支付帳號購物等，進一步拖累中國已因房地產市場及消費者信心不足而陷入低迷的經濟。

報導引述恆生銀行（中國）首席經濟學家王丹（Dan Wang）表示，違約者急劇增加不僅是週期性問題，而是結構性問題。

報導指出，中國出現個人債務危機是因為過去十年的借款熱潮。北京智庫國家金融與發展實驗室今年9月份的數據顯示，過去10年中國家庭債務占GDP差不多增加一倍達64%。

當民眾的收入受影響或經濟不振時，便逐漸出現還款困難的問題，最終無力還債而違約。

報導引述於上海工作的王姓民眾說，當他找到工作，便會償還人民幣2萬8000元（約3937美元）的信用卡債務。他說自今年5月被解雇後，不知何時才有能力還款。

另一名在江西廣告公司的張姓老闆也因拖欠銀行債務而被列入黑名單。她說，因為地方政府不能與被列入黑名單的公司合作，她失去客源下，決定關閉公司。

但目前最令她憂慮的，是她被法院禁止使用微信支付帳號購物。她說，今年5月被法院禁止使用微信支付帳號，連為年幼兒子買食物時都不能。

她說：「我想我兒子會餓死，因為我手上沒有任何現金，所有日常開支都透過微信帳戶來支付。」

她曾向法院申請解除凍結微信支付帳號，只在其他方面懲罰她沒有償還欠款，但並不成功。

她說，法院指如果她能還清償務，生活便可回復正常，「但當我面對這麼多限制時，我怎樣可以賺錢？」

報導形容，因為希望很渺茫，很多違約者都放棄令自己財務恢復正常。