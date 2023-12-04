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五月天假唱疑雲 全網等回應 經紀方多次掛電話

中國新聞組／北京4日電
五月天被質疑在演唱會上假唱。(取材自頂端文娛)
五月天被質疑在演唱會上假唱。(取材自頂端文娛)

近日，五月天被質疑在演唱會上假唱風波發酵，全網都在等五月天回應，但對媒體求證電話，經紀方卻多次掛斷電話。

頂端文娛報導，頂端記者3日致電五月天經紀公司相信音樂相關工作人員，對方稱並非宣傳部門人員，無法對此事做出回應，建議記者撥打相信音樂官方電話，轉接宣傳部門。

據報導，隨後，頂端新聞記者兩次致電相信音樂官方電話，均在電話接通剛說明來意後被掛斷。當晚8點，記者致電另外一名相信音樂工作人員電話，同樣在電話接通打了句招呼後被掛斷。記者又試圖詢問五月天北京演唱會主辦單位華樂非凡文化傳播有限公司，對方的公開電話一直無人接聽。

另據九派新聞報導，有網友猜測，五月天是不是在演唱會上採取了「半開麥」，所謂「半開麥」，就是唱歌同時伴奏裡含原唱的人聲，這樣表演者就可以一半真唱，一半假唱，半開麥是一種很常見的唱歌方式，一般都是用在一些舞步多的歌曲上，因為歌者要跟著音樂節拍起舞，為了避免出現意外，一般都會用到這種方式。

「半開麥」屬於假唱嗎？樂評人盧世偉認為，雖然半開麥是墊了一部分事先錄好的歌聲，跟完全對口型的假唱略有區別，但也不好界定兩者之間的關係，「只能說是有區別，而且半開麥的程度也各有區別。」

河南澤槿律師事務所主任付建認為，「對於購買了演唱會門票的粉絲來說，如果發現存在假唱情況，可以透過正當途徑維權。首先，可以聯繫售票平台或經紀公司，提出退款或補償的要求。其次可以向消費者協會或其他相關部門進行投訴舉報，尋求法律援助和支持。」

河南

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