被拐25年終團圓 河北富豪尋子成功：多分家產彌補

解克鋒夫婦找到兒子之後，全家人吃團圓飯。（取材自北京青年報）

河北億萬富豪解克鋒與失散25年的二兒子解清帥重逢相認，感動全網。解克鋒當天舉辦尋子成功答謝宴，有不少尋親的家長從全國各地趕來祝賀。解克鋒稱自己的家產將由4子女平分，「傾向多分給二兒子」做為彌補，家人則希望嚴懲人販子。另一位深圳謝先生尋子23年已有6套房4家公司，他說，「如果自己一貧如洗孩子很難回家」，再見孩子一面是他打拚的動力。

南方都市報報導，解克鋒父子倆在老家邢台相認，解克鋒幾度落淚，「我家房子好多好多，一直住不了，聽到孩子在賓館住了，我特別特別難受。」

答謝宴現場，解家一家人久久相擁。（取材自南方都市報）

解清帥透露，和家人重逢後很開心，「沒想到自己還有父母」，他說自己由爺爺、奶奶帶大，「他們對我非常好，比對自己所有的孩子都要好。我沒有跟他們說認親的事情，年齡大了，我怕他們受不了。」

全家人吃過團圓飯，解克鋒開始規畫未來的生活，「孩子已經談對象了，我準備和他的對象見面商量下，年前為他們操辦婚事。」

解清帥與家人相認。（取材自南方都市報）

據新聞晨報，解克鋒帶著解清帥去參觀公司，上百員工迎接歡呼。解克鋒表示，家產將由四名子女平均分配，但傾向多分給二兒子，以彌補25年來沒有照顧好他。

兒子被拐25年，解克鋒表示，人販一人已經因病死亡、另一人落網，還有一位轉賣孩子的中間人也已被抓獲，家屬希望依法嚴懲。解克鋒將聘請律師，向兩人索賠多年來因為尋找孩子導致的各種損失。

答謝宴上，不少尋親家長從全國各地趕來祝賀。席間還播放了電影《親愛的》原型孫海洋的祝福視頻，尋子家長杜小華也來到現場。

另一位深圳謝先生尋子23年，其子謝浩男於2001年1月在深圳市南山區白石洲沙河醫院附近失蹤，失蹤時僅2歲。他曾賣掉2套深圳房子找孩子，被朋友一巴掌打醒，「如果我們一貧如洗或者崩潰了，孩子很難回家」。

深圳謝先生尋子23年，迄今已有6套房4家公司，他說：「如果自己一貧如洗，孩子很難回家。」（視頻截圖）

這句話讓謝先生決定振作，23年來他一邊經商一邊尋子，他說：「我不求別的，只求能再見我兒子一面，看看他過得好不好。」