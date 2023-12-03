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彜族蹲地吃飯不文明？網格員入戶糾正惹議

中國新聞組／北京3日電
四川涼山網格員多次入戶糾正蹲地吃飯，引發網友爭議，圖為示意圖。（取材自微博）
四川涼山網格員多次入戶糾正蹲地吃飯，引發網友爭議，圖為示意圖。（取材自微博）

四川涼山彜族自治縣一村民發視頻吐槽稱，蹲地吃飯被指責不文明，網格員隔三差五就來檢查，消息傳開後引發網友熱議；涼山西昌市精神文明辦工作人員回應稱，這是為了糾正陳規陋習，因為蹲地上吃飯不文明不衛生。

魯中晨報報導，村民稱，用什麽姿勢用餐不是自己的自由嗎，難道自己的自由也要被人管嗎？「什麽叫文明，其實你尊重他人的生活習慣就是文明」。據悉，當地曾發布一則人居環境罰款標準，其中「蹲地用餐」這一項是罰款20元（人民幣，下同，約2.8美元）。

當地精神文明建設辦公室工作人員表示，這主要是出於衛生考慮，地上很多時候會有動物糞便等等。不少網友認為「這種習慣又不影響他人，有必要糾正嗎」、「在外邊蹲地吃飯確實不太好，但在自己家裡也要管嗎」、「管的也太寬了吧」。

但也有網友表示，「不了解當地具體情況就不要亂評論」、「建議大家先去看看那個場面到底是怎麽樣的」。一網友稱：「很多人不理解，但你們想像的蹲和他們的不太一樣。那邊辦酒席請客，會出現塑料盆裝菜放地上蹲著吃的情況。」

另據九派新聞報導，四川涼山普格縣新農村村委會曾發布「新農村美麗鄉村行動人居環境罰款標準」，列舉14種「臟亂差」的行為，涵蓋廚房、衛生間、客廳、臥室、院壩、入戶路6個地點；其中還明確了罰款標準，有3元、5元、10元幾檔，罰款金額最高的是「蹲地用餐」罰20元。

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