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惠州中石化高管涉騙婚遭免職 反咬她敲詐

中國新聞組／北京3日電
陳麗（右）與中石化王姓高官合照。（取材自大風新聞）
陳麗（右）與中石化王姓高官合照。（取材自大風新聞）

一女子網絡實名舉報中石化項目負責人騙婚，投訴後遭對方妻子毆打，被舉報男子承認與網傳女子有過關係，稱對方實名舉報是為敲詐其人民幣200萬元（約28萬美元），已向警方報案。因為婚外情，他已被中石化停職，並取消其參評專業技術職務資格。

大風新聞報導，舉報人陳麗（化名）說，中石化惠州大亞灣美孚項目負責人王某輝，以公職人員身分欺騙、玩弄其感情，兩人於國企項目宿舍內同居近1年時間，還曾見過男方父母，計畫購房等；在其發現男方已婚後，遭對方曾威脅等。

報導指出，陳麗表示，兩人是在2022年9月前後認識的，2023年過年，王某輝帶她前往三亞與其父母一起過年，對方父母沒有提過他已婚；3、4月份，王某輝稱要先買房子再結婚，要孩子，她要求先結婚，要孩子。王某輝看瞞不住了，便承認其暫時是協議離婚，還未正式離婚，又稱其妻子要求他支付100萬元才願意離婚。

據報導，陳麗稱，由於王某輝態度多次反覆，她便前往中石化項目食堂內找領導反映，結果其妻子到場毆傷她，住院期間，她遭王某輝和其妻子多次威脅，出院後她報案，王某輝的妻子被行政拘留；其間，王某輝還要求她將提交的舉報材料撤掉，並給她兩條路走，「一是給他老婆錢讓對方離開，二是給我一筆錢讓我離開」，但都被她拒絕了。

王某輝則說，陳麗網絡實名舉報是為了敲詐勒索，「她連續搞網絡暴力，我已經向警方報案了，她很快就會面臨行政處罰。另外，關於敲詐勒索，警方也很快會刑事立案。」 

陳麗實名舉報中石化項目負責人騙婚，稱投訴後遭對方妻子毆打。（視頻截圖）
陳麗實名舉報中石化項目負責人騙婚，稱投訴後遭對方妻子毆打。（視頻截圖）

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