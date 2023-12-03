河南小夥臉蓋豬肉章擦不掉 哀嘆：大家別模仿 專家：久了會褪色

陳先生臉上的豬肉章迄未消除。（影片截圖）

河南 一陳姓男子近日和朋友玩遊戲時輸了，臉上和脖子被蓋上寫有「檢驗合格允許屠宰」的豬肉檢驗合格印章。不料，這些印章過了幾天還洗不掉，他只好穿高領毛衣、戴口罩 出門，以免被別人發現臉上的豬肉印章。他將影片發到短影片平台後，引發廣泛關注。有網友擔心印章成分有毒嗎？到底如何消除？

肉品銷售必須具備「兩證兩章」。（取材自上游新聞）

上游新聞報導，臉部被蓋上豬肉章的陳男11月30日發布最新視頻，影片中，他展示了臉部和頸部的豬肉章，「到現在還沒洗掉，大家說的方法我都試了一下。謝謝大家關心，希望大家不要輕易模仿。」陳男說，目前也沒有什麼好辦法，只能耐心等待。

不少網友擔心，豬肉身上印章的印油會不會含有有害成分，能否正常食用？有網友表示，「豬肉章是考馬斯亮藍，洗不掉的。不過會慢慢褪色，需要半月左右」「豬肉不再進行新陳代謝，所以印章難以被清洗。而人體時時刻刻都在進行新陳代謝，所以印章蓋在人身上後，用不了多久就會自己褪色」。

報導說，「南昌市場監督」一篇文章介紹，豬肉上印章的印油是用食用色素做成的，可以食用，「印章藍色液體是食品藍檢驗標記專用液，這種專用液由亮藍（常用作藥品和食品的著色劑）、酒精、蒸餾水等混合攪拌溶解而成。食品藍檢驗標記專用液是符合食品衛生要求的可食用原料，不會對人體造成任何危害。‍」

此外，央視網在2021年3月一篇報導中，解釋了印章持續時間久以及消除的辦法，「蓋在豬皮上的『檢疫章』之所以持久，是因為色素進入了細胞內部。染色的前提是蓋章前，豬已經死了。表皮失去活力，不再有新陳代謝功能，並且豬皮褪毛洗淨，不再具有防護隔離作用，隨著色素漸漸滲入豬皮，就形成類似紋身的觀感。

但如果把『檢疫章』蓋在人體皮膚上，染料隔絕在表層，無法進入細胞內，可以參考有經驗的老廚師用高度白酒處理豬身上檢疫章的方式，用雙氧水或者酒精就能洗掉。 」

河南省一家大型屠宰場的負責人表示，豬肉章無毒，是食品級的，但確實不好清除，「只能每天清洗，等印章自己慢慢消失，一時半會兒下不去。」