煤老闆殺回房地產 一次性砸41億拿下上海頂級豪宅

大悅城拋售上海鵬利置業公司100%股權，買方上海鄔鵬實業一次交付41.42億元(人民幣，下同，約5.85億美元)完成轉讓登記。值得注意的是，上海鄔鵬實業兩位實控人是來自內蒙古的「煤老闆」，上海鵬利置業公司又擁有上海頂級豪宅中糧海景壹號5、6、7號樓，意味著低調許久的煤老闆這回再度殺回房地產 ，引起市場高度關注。

華夏時報報導，上海鵬利的核心資產中糧海景壹號，是久負盛名的豪宅項目，毗鄰「中國第一豪宅」湯臣一品，目前委託新加坡 輝盛集團進行酒店公寓式管理，關於出讓原因，大悅城解釋說，「為實現資產價值最大化」。

作為此次的接盤方，上海鄔鵬實業背後的「煤老闆」也頗為引人注目。根據數據，上海鄔鵬實業法定代表人、公司控股股東及實際控制人均為余虹澤，轉讓登記後，余虹澤在鄔鵬實業持股70%，大股東劉彥操則持有其餘30%股份。

「天眼查」平台顯示，余虹澤名下有9家公司，並擔任8家高階主管；其中內蒙古明滿能源有限公司經營項目包含煤炭經營，天津明滿能源公司經營項目亦包括煤炭等業務。劉彥操也曾在煤炭能源公司擔任法定代表人。

據報導，在中國房地產史上，21世紀第一個十年中，「煤老闆」曾叱吒風雲。之後隨著國家能源政策調整，他們一度悄悄離場。近兩年由於天然氣 、煤炭等資源價格走高，大批煤礦企業獲得豐厚利潤，加之逐漸釋放的樓市土地利好，手握大量現金的「煤老闆」們重新將目光投向了房地產。

例如，2022年5月，內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司以26.7億元買下上海蘇河灣的兩棟辦公大樓及210個車位；今年7月12日，中糧置業子公司上海新蘭房地產售出上海靜安區辦公大樓和地下車位，總價55至62億元。內蒙古匯能煤電集團以約62億元拿下靜安區域的大悅商務中心。

在山西「煤老闆」們最為青睞的北京，今年10月，山西金匯海房地產開發有限公司競得北京房山區拱辰街道地塊，成交價15.1億元。根據「天眼查」，該公司股東曾在多家煤炭公司擔任法人代表。

此外，北京金茂威斯汀大飯店的接盤方，亦有「煤老闆」的身影出現；而在天津，2022年12月，山西煤炭民企「鵬飛集團」斥資23.8億元摘得2宗地塊。

上海中原地產市場分析師盧文曦認為，中糧海景壹號作為優質資產，且地處一線城市核心地塊，其保值能力較強。此次成功出讓，也顯示出受讓方對其價值的認同。

盧文曦表示，從近2年的情況來看，「煤老闆」頻繁現身房地產市場，背後無疑是其實力的體現。

58安居客研究院院長張波表示，房地產從去年下半年起經歷了一波房價下調，帶動高端物業價格也出現回調，增值空間可觀。例如，鄂爾多斯拿下的上海蘇河灣辦公大樓購入均價為5.8萬元/平米，而該專案先前曾出售兩棟辦公大樓，單價分別為6.85萬元/平米和6.97萬元/平米，「這也是煤老闆重返樓市、瞄準這類資產重要原因」。