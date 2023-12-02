被拐賣？ 廣東女產雙胞胎 「小兒子夭折」竟有出院紀錄

黃秀娟用大兒子的照片作尋人啟事尋找小兒子。（取材自極目新聞）

廣東茂名一名黃姓女子2002年時在醫院產下雙胞胎男嬰，但小兒子出生不久便被醫院告知「不行了」並被人抱走。由於沒有看到孩子的死亡證明，成為她21年來最大心結。直到去年5月，黃女查詢病歷發現當年出院次日，有一男嬰治癒出院紀錄，登記生母姓名與她同名同姓，讓她懷疑自己的孩子遭院方拐賣。黃女提告要求追究醫院醫療損害責任，不料遭駁回。茂名有關公安部門表示，此案一直都在調查中，調查當年是否存在拐賣問題。

極目新聞報導，廣東茂名女子黃秀娟表示，2002年1月30日中午，她在茂名市電白區電城鎮中心衛生院生下一對男雙胞胎。黃秀娟表示，當時小兒子出現窒息，搶救後才能哭出聲，之後醫護將兩個孩子同時轉入內兒科保溫箱中觀察，由她二姐照看。

據黃秀娟二姐稱，不久後一名醫師來到病房，看著黃秀娟的小兒子稱「這個孩子不行了」，又來一名老人抱走孩子；她以為孩子已經夭折，老人是來處理孩子遺體。聽了二姐的描述，黃秀娟也以為兒子夭折。

隔天黃秀娟帶著大兒子出院，但小兒子「夭折」一直是黃秀娟心中的心結。2020年，黃秀娟和丈夫到當地公安局採血入庫，之後開始在網絡上尋找疑似她小兒子的人。

2022年5月，黃秀娟回到20年前生產的醫院查詢病歷，意外查到自己出院後，又有一名登記為「黃秀娟之子」的男嬰出院，且這名男嬰出現過「新生兒窒息」。黃秀娟懷疑小兒子並沒有夭折。

她就此事向茂名濱海新區社會事務局投訴，並向公安機關報案；今年3月又向法院提起訴訟，追究醫院醫療損害責任。

然而法院調查審理後，稱她的主張不屬民事訴訟案件的受理範圍，駁回該起訴。茂名有關公安部門表示，此案一直都在調查中，調查當年是否存在拐賣問題。

茂名濱海新區社會事務局人員說，衛健委、公安已介入調查，還尋找專業人士鑒定，但都沒查到什麽。黃秀娟提交的病歷記錄，可能是因為當時鄉鎮醫院管理不規範。

黃秀娟感到迷茫和無助，「現在公安部門沒有立案，法院也駁回起訴，我不知道怎麽辦了。」

為黃秀娟代理該案件的河南 澤槿律師事務所律師付建表示，法院稱「主張不屬民事訴訟案件的受理範圍」，即意味著該訴訟不屬於民事，而屬於刑事或行政等其他範圍。他們不服裁定，會繼續提起上訴。