我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣房只收1元佣金？小心省了仲介費 賠了房價

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

被拐賣？ 廣東女產雙胞胎 「小兒子夭折」竟有出院紀錄

中國新聞組／北京2日電
黃秀娟用大兒子的照片作尋人啟事尋找小兒子。（取材自極目新聞）
黃秀娟用大兒子的照片作尋人啟事尋找小兒子。（取材自極目新聞）

廣東茂名一名黃姓女子2002年時在醫院產下雙胞胎男嬰，但小兒子出生不久便被醫院告知「不行了」並被人抱走。由於沒有看到孩子的死亡證明，成為她21年來最大心結。直到去年5月，黃女查詢病歷發現當年出院次日，有一男嬰治癒出院紀錄，登記生母姓名與她同名同姓，讓她懷疑自己的孩子遭院方拐賣。黃女提告要求追究醫院醫療損害責任，不料遭駁回。茂名有關公安部門表示，此案一直都在調查中，調查當年是否存在拐賣問題。

極目新聞報導，廣東茂名女子黃秀娟表示，2002年1月30日中午，她在茂名市電白區電城鎮中心衛生院生下一對男雙胞胎。黃秀娟表示，當時小兒子出現窒息，搶救後才能哭出聲，之後醫護將兩個孩子同時轉入內兒科保溫箱中觀察，由她二姐照看。

據黃秀娟二姐稱，不久後一名醫師來到病房，看著黃秀娟的小兒子稱「這個孩子不行了」，又來一名老人抱走孩子；她以為孩子已經夭折，老人是來處理孩子遺體。聽了二姐的描述，黃秀娟也以為兒子夭折。

隔天黃秀娟帶著大兒子出院，但小兒子「夭折」一直是黃秀娟心中的心結。2020年，黃秀娟和丈夫到當地公安局採血入庫，之後開始在網絡上尋找疑似她小兒子的人。

2022年5月，黃秀娟回到20年前生產的醫院查詢病歷，意外查到自己出院後，又有一名登記為「黃秀娟之子」的男嬰出院，且這名男嬰出現過「新生兒窒息」。黃秀娟懷疑小兒子並沒有夭折。

她就此事向茂名濱海新區社會事務局投訴，並向公安機關報案；今年3月又向法院提起訴訟，追究醫院醫療損害責任。

然而法院調查審理後，稱她的主張不屬民事訴訟案件的受理範圍，駁回該起訴。茂名有關公安部門表示，此案一直都在調查中，調查當年是否存在拐賣問題。

茂名濱海新區社會事務局人員說，衛健委、公安已介入調查，還尋找專業人士鑒定，但都沒查到什麽。黃秀娟提交的病歷記錄，可能是因為當時鄉鎮醫院管理不規範。

黃秀娟感到迷茫和無助，「現在公安部門沒有立案，法院也駁回起訴，我不知道怎麽辦了。」

為黃秀娟代理該案件的河南澤槿律師事務所律師付建表示，法院稱「主張不屬民事訴訟案件的受理範圍」，即意味著該訴訟不屬於民事，而屬於刑事或行政等其他範圍。他們不服裁定，會繼續提起上訴。

河南

上一則

南海緊張 習近平令中國海警加強執法 釋「護主權」信號

延伸閱讀

國會暴亂民事訴訟 聯邦上訴法院裁定「川普無豁免權」

國會暴亂民事訴訟 聯邦上訴法院裁定「川普無豁免權」
流感、黴漿菌等多病毒夾擊 衞健委：兒科醫全員加班

流感、黴漿菌等多病毒夾擊 衞健委：兒科醫全員加班
聯邦上訴法院：川普因國會暴動挨告民事官司並無豁免權

聯邦上訴法院：川普因國會暴動挨告民事官司並無豁免權
人販余華英案二審 受害者：她竟狡辯經濟緊張才走錯路

人販余華英案二審 受害者：她竟狡辯經濟緊張才走錯路

熱門新聞

海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
網紅夫妻檔「國岳夫婦」疑陷入醜聞。(取材自微博)

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

2023-11-25 08:30
中國多位鋼鐵企業人士25日表示，2023年鋼鐵行業遭遇近五年來最嚴重的挑戰。(路透)

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

2023-11-26 10:21
牛騰宇被指觸犯了中國第一家庭。(取材自法廣網/ 牛騰宇母親提供)

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

2023-11-26 12:33
四名中國留學生在加拿大多倫多車禍身亡，示意圖。（路透）　　

加拿大多倫多中國留學生嚴重車禍 4未成年身亡

2023-11-26 22:13
朱令在病床上迎來50歲生日。（視頻截圖）

鉈中毒28年…清華女朱令智力剩7歲 病榻過50歲生日

2023-11-25 05:30

超人氣

更多 >
3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…
研究：這2種食物 提高大腸癌風險

研究：這2種食物 提高大腸癌風險
美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」
泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷
電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功