「我太老實了」上海家暴男殺妻案開庭 岳父悲訴始末

徐某令與被害人小青因感情不和而分居。（取材自瀟湘晨報）

上海市松江區5月發生一宗駭人聽聞的殺妻血案，男子徐某令强行闖入岳父母家中，拿刀捅刺妻子小青（伍x青）頸部、腹部等處數刀致死，兩人年僅4歲的兒子站在門口，目睹了全部過程。徐某令隨後依故意殺人罪被捕。上海市人民法院一審昨開庭，徐某令仍辯稱「當時天黑看不到捅了幾刀並且捅得很輕」。伍父覺得徐某令沒有悔意，希望可以判處徐某令死刑。

據瀟湘晨報報導，小青的父親伍先生悲訴始末，常忍不住自責。他說，假如可以重來，他一定會在女兒相親時，堅決反對那個「眼神很兇」的男人；他一定會在女兒遭遇家暴 ，反覆掙扎時，帶她離開；他一定不再一味忍受徐某令的威脅與躁怒，當一個那麼老實的人。

據報導，伍先生一家是重慶人，女兒與徐某令分居後，與4歲的兒子一起暫住在他們位於在上海的臨時住所。起訴書描述了事發經過，當天被告徐某令至被害人小青暫住處，因其拒絕開門，被告多次用腳踢踹大門，企圖破門未成，又當場撿磚塊砸碎大門玻璃後闖入，隨後持刀捅刺被害人小青頸部、腹部等處數刀致其死亡。

案發現場是滿地碎裂成渣的玻璃，地板上有深紅色的血跡。（取材自瀟湘晨報） 為照顧孩子，小青一度成了全職媽媽。（取材自瀟湘晨報）

小青的母親表示，事發前，小青與徐某令曾因孩子的撫養問題發生爭執，徐將孩子接走後，又在1個小時後返回。「他砸破了玻璃大門，衝了進來，一把將女兒按桌子上。我在他身後，試圖將他拉開。突然，他衝出屋外，我看到女兒站起來，摀住脖子，又倒在地上，大量鮮血開始往外流。1把帶血的尖刀，被他扔在門外…。

伍父得到消息後趕回家中，將女兒抱上了救護車，最終還是沒能保住女兒性命。「我握著女兒的手，但是傷口太深了…。」

另據新黃河報導，經鑑定，小青頸部見巨大創口，符合生前被他人用銳器切割頸部傷及左頸內靜脈致失血性休克而死亡。但徐某令在法庭上自己並非故意殺妻，帶刀過去只是為了嚇嚇小青，還說「當時天黑看不到捅了幾刀並且捅得很輕」。伍父覺得徐某令沒有悔意，檢方也對徐某令當庭提出質疑。

伍母回憶起女兒這一段家暴的婚姻，她說，幫女兒坐月子時，聽到了隔壁房間傳來哭聲。那是小青第一次被家暴，「她說徐某令對她拳打腳踢」。還有一次是兩人帶著孩子在醫院看病，徐某令在一旁玩手機，「小青手痠，想讓他替一下，他嫌妨礙他打遊戲，狠狠給小青一巴掌」；另一次則是因給孩子餵水起了爭執，「徐某令抱著孩子往牆上撞，小青被按在地上，下巴磕在啤酒瓶上，縫了好幾針」。

徐某令家暴後曾寫保證書，甚至下跪請求原諒。（取材自瀟湘晨報）

據報導，徐某令家暴後曾寫保證書，甚至下跪請求原諒。但小青早有離婚的想法，徐某令拒絕。她去年向老家重慶市開州區人民法院提起了離婚訴訟，法院指小青未提供充分的證據證明夫妻感情已經破裂，徐某令也不同意離婚，故駁回離婚請求。

伍父說，徐某令曾透過親友放話「死亡威脅」，多次上門鬧事。本想看在孩子的份上，徐某令也不至於做出太惡劣的行為，沒想到還是發生憾事。伍父自責沒有保護好女兒，如今只想看到徐某令被判死刑。

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