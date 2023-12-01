領導批條子換房 湘公租房小區37%居民都是公職

湖南漣源潤中小區內一租戶搬家。(取材自南方周末)

湖南省漣源市有四個公租房社區，原可容納數千戶住房困難人群，卻有766戶是公職人員入住，其中有小區37％居民都是公職人員，還有人僅靠「領導批的條子」就換到了公租房，一住數年。在湖南省巡視組要求「絕不能與民爭利」下，當地近日展開幾十年來第一回大面積限時清退公務員住戶。媒體評論稱，不是騰退就算了，批條子換房子等違規行為也應一併徹查。

每日經濟新聞報導，湖南省漣源市近期正對公職人員違規占用公租房進行集中整頓，據統計表顯示，漣源市的四個公租房社區，排查出入住的公職人員878戶，外加4戶入住單位公房的公職人員，總計882戶，其中包括正科級及以上公職人員28戶，後核實實際數量為766戶。

多位漣源公職人員稱，在這份名單上的人，都要在11月月底前騰退，這也是幾十年來該地區第一次這麼大面積清退住戶。

據報導，潤中小區、潤澤園小區、惠民小區、潤苑小區共四個小區中，公職人員戶數占比最高的為潤中小區，小區內公職人員有669戶，占小區居民總數約37%；其中公職人員住戶中，更有147戶不在搖號名單之列，有人表示，他們用領導批的條子換到了房子，更是權力對公平、規則和程序公然的破壞。

公租房面向的是住房困難人群，公租房小區公職人員戶數占比居高不下，甚至某種程度上淪為公職人員小區，無疑是與民爭利，有違住房保障政策本意。

報導指出，公職人員不是不可以申請公租房，但申請必須滿足條件、符合程序。以2017年左右建成的潤中小區為例，房源一共2300多套，但當時申請的人數較少，基本上「參加搖號就能中籤」。由於當地常住人口不到30萬，住房需求相對不大，而潤中小區要求入住率達90%。為完成這一指標，當地政府經研究決定降低門檻，才向公職人員開放。

不過即便有這樣的背景，公租房數量確實明顯供過於求，說明興建項目決策不盡科學，一旦符合條件人數偏少，更加合理的做法顯然是：將申請者的經濟、住房條件限制逐步放寬，從而讓公租房優先滿足因經濟窘迫無力改變的急需人群。除了公租房大清退以外，批條子換房子的違規行為，當地也應一並徹查並追責。