復旦宿舍旁 「灌餅阿姨」擁3000客戶 9微信群日接百單

「灌餅阿姨」苗姐開的香酥雞蛋灌餅店。(取材自澎湃新聞)

在上海復旦大學與上海財經大學之間的一家「香酥雞蛋 灌餅」店，今年2月份開始營業以來，九個多月便擁有九個微信 群，3000多名學生客戶，並且還在不斷增加；老闆苗姐被稱為「灌餅阿姨」，平均每天能接100多單。

澎湃新聞報導，這家雞蛋灌餅店旁邊就是學生宿舍，離復旦東門只有不到五分鐘的步程，不少下課的學生前來購買，一份基礎版雞蛋灌餅只要7元。

「之前只有五個群，最近變成九個群了。」與其他店鋪不同，苗姐的雞蛋灌餅店只靠線下與微信群兩種渠道經營，她說現在有五個500人滿群，另三個群最少的都有100餘人，最近又建了第九個群。面對學生人數的劇增，苗姐每日的工作量也增加。

苗姐說，群裡分為早、中、下午三個訂餐時間段，每個時間段她都會發預訂通知，同學們根據自己需求選擇配送時間。學生在群裡下單後，直接將錢轉帳給苗姐，苗姐會將學生下的單依次手抄下來，放在灌餅前面的櫥窗裡方便製作。

據報導，苗姐每天凌晨4點到店，晚上9點下班，發群通知、手抄訂單、製作灌餅，除了弟弟妹妹和丈夫幫忙，幾乎都是她一個人在做。