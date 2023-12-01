我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／停火協議到期 以軍宣布對哈瑪斯重新開戰

英國王室又要大戰？傳凱特歧視梅根的小孩膚色

復旦宿舍旁 「灌餅阿姨」擁3000客戶 9微信群日接百單

中國新聞組╱綜合報導
「灌餅阿姨」苗姐開的香酥雞蛋灌餅店。(取材自澎湃新聞)
「灌餅阿姨」苗姐開的香酥雞蛋灌餅店。(取材自澎湃新聞)

在上海復旦大學與上海財經大學之間的一家「香酥雞蛋灌餅」店，今年2月份開始營業以來，九個多月便擁有九個微信群，3000多名學生客戶，並且還在不斷增加；老闆苗姐被稱為「灌餅阿姨」，平均每天能接100多單。

澎湃新聞報導，這家雞蛋灌餅店旁邊就是學生宿舍，離復旦東門只有不到五分鐘的步程，不少下課的學生前來購買，一份基礎版雞蛋灌餅只要7元。

「之前只有五個群，最近變成九個群了。」與其他店鋪不同，苗姐的雞蛋灌餅店只靠線下與微信群兩種渠道經營，她說現在有五個500人滿群，另三個群最少的都有100餘人，最近又建了第九個群。面對學生人數的劇增，苗姐每日的工作量也增加。

苗姐說，群裡分為早、中、下午三個訂餐時間段，每個時間段她都會發預訂通知，同學們根據自己需求選擇配送時間。學生在群裡下單後，直接將錢轉帳給苗姐，苗姐會將學生下的單依次手抄下來，放在灌餅前面的櫥窗裡方便製作。

據報導，苗姐每天凌晨4點到店，晚上9點下班，發群通知、手抄訂單、製作灌餅，除了弟弟妹妹和丈夫幫忙，幾乎都是她一個人在做。

常客復旦大學學生小沈說，苗姐家的雞蛋灌餅分量足、味道好並且價格實惠，同學之間也會互相推薦，他們分別通過班級群和校園論壇得知並加入的灌餅微信群，加入時幾乎都是滿員。

「灌餅阿姨」苗姐。(取材自澎湃新聞)
「灌餅阿姨」苗姐。(取材自澎湃新聞)
苗姐在群裡發通知開始預訂。(取材自澎湃新聞)
苗姐在群裡發通知開始預訂。(取材自澎湃新聞)

雞蛋 微信

上一則

雲南哀牢山人鳥情緣：曾經上山點火打鳥 現在熄燈3個月護鳥

下一則

走紅壓力大 「鵝腿阿姨」接不住流量 她哭了：休息幾天

延伸閱讀

提振經濟 中媒：習近平在上海視察調研

提振經濟 中媒：習近平在上海視察調研
上海兒科就診人數衝高 家長：見到醫生得等4小時

上海兒科就診人數衝高 家長：見到醫生得等4小時
新冠封城以來首次到訪… 傳習近平視察上海 宣示恢復經濟

新冠封城以來首次到訪… 傳習近平視察上海 宣示恢復經濟
新冠防疫大封城後首次 傳習近平28日赴上海視察3天

新冠防疫大封城後首次 傳習近平28日赴上海視察3天

熱門新聞

中國多位鋼鐵企業人士25日表示，2023年鋼鐵行業遭遇近五年來最嚴重的挑戰。(路透)

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

2023-11-26 10:21
海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
網紅夫妻檔「國岳夫婦」疑陷入醜聞。(取材自微博)

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

2023-11-25 08:30
牛騰宇被指觸犯了中國第一家庭。(取材自法廣網/ 牛騰宇母親提供)

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

2023-11-26 12:33
四名中國留學生在加拿大多倫多車禍身亡，示意圖。（路透）　　

加拿大多倫多中國留學生嚴重車禍 4未成年身亡

2023-11-26 22:13
示意圖，近日北京氣溫驟降，圖為11月22日的北京街頭。（Getty Images）

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

2023-11-22 23:36

超人氣

更多 >
她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號

全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號
輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床
紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷