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四川警方掃黃 洗浴場前台人員狂呼「444」 原來是暗號

中國新聞組／北京1日電
多名男女在掃黃現場被抓獲 。（取材自微博）
多名男女在掃黃現場被抓獲 。（取材自微博）

四川警方近日獲情資，轄內某洗浴場有疑似賣淫集團進駐，還不定時演練「反偵查」SOP以逃避查緝。警方人員選在凌晨突擊抓捕，只見洗浴場前台人員不斷用對講機狂呼「444」，並按下暗連開關通知房裡的嫖客及「技師」趕快逃跑，仍有10名男女被警方衝進房間逮獲。至於444，警方事後了解是集團暗語，意謂「警察來了」。

極目新聞報導，據平安瀘州微信公眾號訊息，警方在工作中發現，某洗浴場疑似組織賣淫嫖娼違法犯罪行為，隨即展開調查，發現該洗浴場所存在有組織、有分工的賣淫犯罪集團。據調查了解，此犯罪集團有一定的反偵查經驗，團夥定期組織「訓練」「演練」以逃避警方打擊。

11月20日凌晨，龍馬潭公安分局對該「涉黃」洗浴場所展開逮捕行動。此次行動警察全部穿便裝，抓捕過程中，當警察亮明身分，前台仍「頑強」按下暗連開關，警方迅速將其控制，隨後在房間內將正在實施賣淫嫖娼行為的10名違法嫌疑人、涉嫌組織賣淫的8名犯罪嫌疑人一併逮捕。

多名男女在掃黃現場被抓獲 。（取材自微博）
多名男女在掃黃現場被抓獲 。（取材自微博）

經過警方審訊，以上被逮捕人員對自己的違法犯罪行為供認不諱。目前，案件正在進一步偵辦中。

至於抓捕過程中，洗浴場前台人員在看到警察亮明身分時，拿著呼叫器狂呼的「444」，警方一度不了解是什麼意思，問了集團人員才知，那是集團的暗語，意思是「警察來了」，也就是賣淫集團演練逃跑SOP裡，先呼叫「444」對房間內的人員進行「警示」，再同時同步按下「暗連開關」，讓房間裡的燈亮起，「技師」一收到訊號則馬上開跑。

有網友說，中國人對「4」與「死」諧音，原本就認為不吉利，賣淫集團一下子3個「4」，難怪真的「死死死」，就全被抓了。

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