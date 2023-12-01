1小時588元… 浙1民宿溫泉像臭水溝? 業者稱定期做這件事

顧客拍攝的溫泉圖。（取材自極目新聞）

浙江一男子傑傑自稱花5000多元（人民幣，下同，約705美元）在莫干山一民宿 開了兩間房，卻發現民宿標價1小時588元（約83美元）的溫泉，像「臭水溝裡放了一個桶」，周圍水面還飄滿了枯枝敗葉；因為現場和網路宣傳的圖片嚴重不符，他拒絕入住，要求商家退款並賠償，但目前沒有結果。

來源：YouTube

極目新聞報導，該民宿商家則稱，溫泉周圍的水是活水，不存在死水和臭水溝現象，且會定期消毒。民宿所在地市場監督管理局稱，已接獲投訴，調查仍在進行中。

據報導，傑傑展示的訂單截圖和聊天紀錄顯示，他在攜程平台上預訂該民宿11月26日至27日子鼠房（270度景觀大床房）一晚，價格2980元；11月26日凌晨近3點，傑傑又加上該民宿老闆的微信 ，轉帳2280元為朋友訂了另外一間雙人房。兩張訂單總共付款5000餘元。

傑傑和朋友一行四人開車兩小時來到該民宿並辦理了入住，但他們發現房間外的景色並非如宣傳所言，而是較為昏暗。報導指出，傑傑提供的照片顯示，沙發上、牆上有污漬，但傑傑等人當時並未提出退錢，而是想去溫泉看看；傑傑提供的一張入住須知顯示，水杉祕境私湯標價588元/小時，是入住房客的體驗項目。

報導說，傑傑提供的影片顯示，溫泉周圍的水杉並不是照片中的深綠色，而是葉子枯黃，附近的水面飄滿了枯枝落葉；他稱，自己和朋友都聞到了一股臭味，打開溫泉的蓋子，溫泉裡的水也是一股臭味。

商家則稱，溫泉僅作為福利 對預訂房間的客戶開放，是免費項目，從未收取當事人588/小時的費用；房間也沒有因溫泉而調高價格，即使春夏沒有溫泉時，房間也是一樣的價格。

商家更表示，溫泉周圍的水是活水，不存在死水或臭水溝現象，在傑傑說有臭味一個小時後，就有客人正常使用了這處溫泉，而且溫泉有循環過濾消毒裝置，會定期消毒溫泉。至於溫泉周圍的水杉景色與網圖有差異，是因為水杉是落葉喬木，景色會隨著季節變化，落葉枯枝屬正常現象。