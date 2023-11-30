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南京街頭母綑背成年兒 網淚目、官方尋人盼施援

中國新聞組／北京30日電
「母親背著成年兒子艱難行走」引發網友共鳴。（取材自極目新聞）
「母親背著成年兒子艱難行走」引發網友共鳴。（取材自極目新聞）

江蘇南京一網友近日發布的「年邁母親背著成年兒子行走」視頻引發網友討論，視頻顯示，一名年邁女子背著一名看起來已經成年的男子，邁著沉重的步子走在路上。女子手中還提著兩個袋子，她疑似還用繩子將男子綁在身上，以防止其滑下來。視頻發布者配文稱：「感動、偉大、了不起，天下唯有你的愛是完美無瑕的。」南京市相關部門表示，將去尋找這對「母子」，對他們提供相應的幫助。

來源：YouTube

極目新聞報導，該視頻發布者IP顯示位於南京市玄武區。視頻評論區有不少網友表示，他們曾在南京市區見過這對「母子」，並稱兒子是得了腦癱，不能說話和走路。這對「母子」在秦淮區新街口、建鄴區水西門都出現過，還有網友稱他們在秦虹路鐵路橋下。

南京市民溫女士指出，她是看著那個孩子一點點長大的，確定兩人是母子關係。南京還沒建地鐵時，這對母子常會在新街口附近出現。母親很內斂，一直抱著兒子坐在路邊，如果有人提供幫助，母子倆會輕輕道謝，但他們沒有收款碼。

對此，很多網友表示願意為視頻中的女子和男子提供幫助，可以給他們郵寄輪椅。

南京市權威部門工作人員表示，他們已經看到了網上的視頻，並且已經讓相關部門去尋找這對「母子」，並對他們提供力所能及的幫助。

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