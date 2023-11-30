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深圳任教曾年薪26萬 降薪引爆名校生離職潮

中國新聞組／北京30日電
深圳市中小學曾以高薪招聘一流大學畢業生引發話題，在歷經降薪潮後，前幾年清大和北大來的博士生，「如今走了95%」。圖為示意圖。（新華社）
深圳市中小學曾以高薪招聘一流大學畢業生引發話題，在歷經降薪潮後，前幾年清大和北大來的博士生，「如今走了95%」。圖為示意圖。（新華社）

深圳市曾以高薪招聘一流大學畢業生引發話題，在歷經降薪潮後，不少名校畢業的教師紛紛辭職，也有老師坦言，教過書後要再回到網路公司上班不那麼容易。

中央社報導，2019年，深圳龍華區教育局曾高調給出大學學歷年薪26萬元（人民幣，下同，約3.66萬美元）以上、研究所學歷28萬元以上的誘人待遇。一時間，「到深圳教中小學」成了北京大學和北京清華大學高材生熱議的選項。

深圳市卡拉教育諮詢有限公司經營的微信公眾號「卡拉與小夥伴」近日刊文指出，2019年，以南山外國語學校、深圳中學為首的深圳頂級中學，20個新招聘教師中，就有19個清華北大，「震驚了江湖」。

然而，隔年就爆發COVID-19疫情，政府財政大量消耗於防疫工作，多地陸續傳出公務員和教師降薪。2022年3月，有網友反應「承諾的30萬年薪到手只有20萬」。

今年2月，深圳一名教師家屬在網上自曝，稱前年就開始降薪了，其妻是深圳重點小學的老師，前幾年能拿到50多萬，這兩年最多也就23萬左右，「今年還得降，估計會降到17萬」。

教育領域自媒體「驊駿說教育」25日撰文，引述其在深圳當初中老師的朋友說，前幾年清大和北大來的博士生，「如今走了95%」。走的原因一是當老師太累，二是薪資大幅度下降。

微信公眾號「卡拉與小夥伴」文章訪談幾名畢業於名校且還留在深圳的教師，談他們的心聲。

其中，田老師是計算機系碩士，被阿里巴巴、華為等大公司錄用。但他當時被到北京招聘教師的深圳某校長口才吸引決定到深圳教書。田老師很快就遭遇了降薪，但他對教師這份職業慢慢做出興趣，並坦言計算機專業的技能幾年沒碰，已有些陌生。

另一名女老師說自己「從來沒有領過高薪」，入職那一年就遇到降薪，現在教師的薪資，「就是一個很平均的吃大鍋飯的東西，待遇上基本不會有激勵，靠榮譽來激勵」。她也想回到河南老家當個老師，但聽說當地月薪只有4、5000元，不如就留在深圳。

另一名在深圳教書的陳老師說自己的體會：做老師需要能受得了委屈，能接受別人在不了解你工作的情況下對你指責，能接受工作和生活大部分的時候沒有辦法剝離開。

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