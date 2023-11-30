每戶配私家電梯 溫州4億「爛尾」別墅群打對折將6度拍賣

航拍家景羅山藍岸A地塊。（取材自極目新聞）

浙江溫州大羅山風景區東南角一座3A級景區內，有一處主體結構早已完工的「爛尾」別墅群。這處名為「家景羅山藍岸」的別墅群，每戶配備私家電梯、地下室，但2011年底開工後因開發商破產 停工5年，在流拍五次後，近日又將上線開拍，起拍價降至近1.9億元，而目前估值為3.71億元。但如今別墅群破舊荒涼，市場人士預計恐仍將命運多舛。

極目新聞報導，家景羅山藍岸別墅群位於瑞安市塘下鎮3A級景區陳嶴生態休閒旅遊區內，傍山而建。2011年底開工建設後，中途因開發商資金不足經歷了近三年的停工期，2017年3月復工 後又因開發商破產，於2018年4月停工至今。這座別墅群被法院進行過五次拍賣 ，估值一度達到4.53億元，每次都以流拍告終。今年12月8日將又一次上線開拍，起拍價降至1.8999億元。

家景羅山藍岸A地塊內長滿荒草的土堆。（取材自極目新聞）

目前在家景羅山藍岸A地塊，由於停工數年且沒有購房者入住，住宅樓均被雜草及藤蔓覆蓋，不少組裝好的建材仍被固定在外牆上，裸露的牆體布滿了青苔和水痕。值守保安稱，更有人趁機將別墅的鐵皮大門或是堆在樓裡的建材盜走。

公開資料顯示，家景羅山藍岸分為A、B地塊，由瑞安市家景房地產開發有限公司（下稱「家景公司」）開發建設。2011年11月25日由瑞安市建築工程有限公司開工建設，2013年9月18日主體結構驗收完成，因資金不足於2014年9月停工，項目資金到位後於2017年3月復工。當時A地塊18幢樓中大部分樓棟的多項施工項目已接近完成，附屬及景觀綠化工程完成95%。

家景羅山藍岸B地塊。（取材自極目新聞）

開發商於2018年1月30日發布的「商品房預售方案」稱，該項目合計可售商品房128套，計畫於2019年5月31日整體交付使用。此後，家景公司破產。2019年6月，瑞安市人民法院根據申請人瑞安市建築工程有限公司的申請，裁定受理家景公司破產清算一案。

拍賣網站披露稱，包括家景羅山藍岸在內，家景公司名下車輛、電子設備及家具被溫州市鹿城區人民法院、杭州市中級人民法院、杭州市江幹區人民法院等法院查封。

根據拍賣網站的信息，早在2019年6月5日，浙江省高級人民法院就曾對家景羅山藍岸A、B地塊土地使用權及在建工程房地產進行拍賣，起拍價為3.17億元。隨後依據3.71億元的評估價先後進行四次拍賣，其中2022年8月的兩次拍賣，起拍價分別從3.71億元降至2.97億元及2.37億元，直到最後的1.8999億元。這五次拍賣均流拍。

家景羅山藍岸公眾號2018年發文宣傳稱，別墅設計前庭後院，配備私家電梯，每戶贈送100至200平方米不同空間的超大面積，包括地下室、地下車庫、露台等。

關於別墅群無人入住的原因，有居民認為與房屋位置有關，「房子在山上，有可能滑坡。」「那邊（A地塊）的房子被山包著，早上很晚才有陽光，下午兩三點又基本照不到太陽。」幾名居民稱。網上也有人認為是與別墅群附近山上的瑞安市八十坎陵園有關，但當地居民認為陵園與別墅群不是同一條路。

陳嶴村黨支部書記陳眾芳表示，村裡一直有將別墅接手改造成文旅或康養項目的設想，並多次邀請專業人士及負責開發的企業前來探查，但受限於資金及改造難度，一直未能實現。