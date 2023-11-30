東莞男舉報招生辦主任妻出軌校長 她喊冤「無法解釋」

陳先生說，他在公園拍到妻子和李某某在公園裡牽手散步的畫面。（視頻截圖）

廣東省東莞市謝崗振華學校李姓校長被舉報與該校招生辦周姓女主任有婚外情，舉報人是周女的丈夫陳男。陳男在舉報視頻中稱，李男和周女同為已婚，卻有不正當男女關係，兩人不僅公然在公園裡牽手散步，還有「李男背著妻子的行為」，希望有關部門將兩人撤職。女方否則否認是第三者。當地教育部 門已介入調查。

據大皖新聞報導，11月28日，陳男在視頻中稱，2023年7月起，李姓校長與周女在婚姻存續期間保持不正當男女關係，導致他家庭破裂，有監控視頻和聊天紀錄為證，希望有關部門介入調查，並將其妻與李姓校長撤職，因為「他們的行為影響學校和學生。」

陳先生表示，他和妻子結婚有五六年，有一個孩子，目前沒有離婚。今年大概在6月他發現自己的車定位經常在一處公園，於是7月他騎電瓶車看到妻子和李某某在公園裡逛。後來他還在在公園拍到妻子和李某某在公園裡牽手散步以及李某某背著妻子的行為。

陳男拍視頻舉報其妻和校長出軌。（視頻截圖）

陳男稱，不僅如此，在妻子和李姓校長的微信 聊天紀錄裡，他看到李姓校長深夜發晚安和玫瑰花表情給妻子。

對於陳男舉報的情況，謝崗振華學校招生辦主任周女昨天表示，她正在派出所處理此事；她沒有與校長存在不正當關係，也沒有當他人的第三者。至於陳男拍攝的視頻內容，「我怎麽解釋，解釋不清楚，一說什麽就好像我在掩飾。」她已經對陳男提告，「我只想要孩子，他想怎麽弄就怎麽弄。」

對此，謝崗振華學校辦公室工作人員回應稱，已關注到陳男實名舉報的視頻情況，當事人已經報警，派出所在處理。對於視頻裡提到的李姓校長與招生辦主任周女存在不正當男女關係一事，該工作人員表示沒有這回事。

東莞市謝崗鎮宣傳教育文體旅遊辦公室一名工作人員表示，教育部門正在調查核實相關情況，在跟進處置中。