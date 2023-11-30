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擦邊課? 安徽1學院被爆找直播公司教學生「要禮物技巧」

中國新聞組／北京30日電
爆料學生提供的直播課程PPT內容。（取材自九派新聞）
爆料學生提供的直播課程PPT內容。（取材自九派新聞）

自稱安徽文達信息工程學院學生小瑩（化名）爆料，指學校安排的一門名為「專業認知實踐」的必修課程涉及擦邊直播內容。學校不僅安排直播公司運營人員為同學們授課，還傳授「主播要禮物技巧」「xx哥真帥」等直播行業術語，學生若抗拒上課可能畢不了業。校方則稱正調查中，「網傳一些言辭不屬實，會再公布相關情況。」

據頂端新聞報導，網傳截圖顯示，一網民在社交平台發布內容稱：「氣笑了正經本科生學校安排擦邊主播課程」，並詢問有何舉報途徑。另有一網民表示，學校讓娛樂主播來給學生上課，教學生如何向所謂的「大哥」要錢，並讓學生直播，不直播就屬於不完成課程。該網民還表示，該課程目前已被納入必修課。

該校23級（專升本）播音主持專業學生小瑩（化名）向媒體反映，這門課程名為「專業認知實踐」，學校竟然允許直播公司直接入駐校園，在校內的教學樓內搭建直播間。不僅如此，學校還安排直播公司的運營人員為同學們授課。儘管同學們都對這門課程表示抗拒，但學校方面施壓，稱該課程為必修課，不允許請假、曠課，否則將面臨掛科風險，甚至可能影響畢業。

爆料學生提供的直播課程PPT內容。（取材自九派新聞）
爆料學生提供的直播課程PPT內容。（取材自九派新聞）

據小瑩提供的上課照片顯示，課程PPT中包含「主播要禮物技巧」「xx哥真帥」「恭喜xx哥升級快樂」等直播行業術語，並稱這讓同學們感到十分不適，紛紛表示對該課程的開設表示不滿。但也有學生表示此為「離譜的謠言」。

該校黨委宣傳部人員表示，已經進行了調查，「網路上有一些言辭是很不屬實的。希望關注我們學校的網站，我們近期會把相關情況和大家公布。」

據官網信息，安徽文達信息工程學院位於安徽省合肥市，是擁有學士學位授予權的省屬普通本科高校。學校於2001年成立，2011年經教育部批准升格為全日製普通本科高校。

不少網友則對「學校自己查自己」不以為然，要求官方出面調查，「如果爆料屬實，代表學校領導的三觀念了問題」，呼籲「嚴肅處理」。

教育部

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