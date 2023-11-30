白紙上簽名 名主持朱丹被好友騙光積蓄

朱丹(右)、周一圍攜手度過被騙光積蓄的艱難時光。(取材自微博)

中國主持人朱丹在節目中自曝曾被朋友騙光積蓄。她透露，自己當時被朋友騙做債務擔保人，並相信對方所言，在一張白紙上寫上自己的名字，結果被迫用自己的全部積蓄償還了對方的所有債務。

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每日經濟新聞引述央視網報導，朱丹日前在綜藝節目「愛的修學旅行」中回憶，八、九年前她有一個很信任的朋友，當時朋友對朱丹說拍攝遇到資金周轉困難，已經找到借款方，希望朱丹能當見證人。朱丹同意了。

之後那個朋友又打電話給朱丹，說現在可以把資金還上了，但她是見證人，需要再簽一個東西。朋友寄給朱丹一張白紙，說「你只要簽一個字，回頭我會幫你填一下，見證這件事就可以了…我就真的簽了這個字。」朱丹說。

法官告訴她：「你是法盲啊，怎麼可以在白紙上簽字呢？只要你在白紙上簽了字，就等於你承認上面的內容。」悔恨不已的朱丹稱，她把見證人和擔保人弄混了。

朱丹稱自己在白紙上簽字後，被迫用全部積蓄償還了這位朋友的所有債務。結案後，她立刻起訴這位朋友，儘管勝訴，但朋友宣布破產 。

回憶起那段經歷，朱丹潸然淚下，「我一夜回到解放前，真的是什麼都沒有了，還欠下很多錢，那個人迄今也沒道歉，我絕對不會原諒她」。

朱丹表示，這件事也成了她和夫婿周一圍的考驗，「我在裡面（法院）等金額，他（周一圍）在外面等籌錢」，雖然金額挺大，但周一圍表示：「我們兩個一起努力。」朱丹也藉這事提醒大家千萬不要在白紙上隨便簽名。