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河南大學生遊華山失聯 親屬稱見監控異常 恐墜崖700米

中國新聞組／北京30日電
家屬到現場查看，發現小王墜落處的護欄最低處有0.7公尺高。（取材自新京報／受訪者供圖）
家屬到現場查看，發現小王墜落處的護欄最低處有0.7公尺高。（取材自新京報／受訪者供圖）

河南一名大學生獨自前往陝西渭南遊華山，沒想到卻失聯11天，父母趕到華山景區找人未果，並表示從監控中看到異常。目前，搜救人員已找到大學生的背包和手機，確定身分資訊，景區表示正在組織搜救。家屬估計，大學生有可能墜落起碼有700多米高。

來源：YouTube

華商報報導，失聯大學生的舅舅王先生介紹，外甥小王今年23歲，18日一個人到華山旅遊。連著3天，家人和小王聯絡不上，才意識到孩子出事，遂聯絡華山景區。

王先生表示，21日查看的監控，22日華山景區組織搜救過，當地景區的工作人員也參與搜救，「他是從華山東峰那個地方墜崖的。」親屬表示，灌木叢有被砸痕跡，有可能是東峰拍照時不慎腳滑墜崖。

「搜救人員也到谷底找過，也沒找到人，他們說人可能在第三層的位置，但他們說那裡進不去，說以前陝西省地質專家勘測時說那個地方進不去人，以前就沒進去。」王先生說。

王先生表示，小王有可能是拍照時不慎腳滑，「從上面山頂到二層有近200米；從二層到三層大約有200米到300米，我們估計墜落起碼有700多米高。」

王先生解釋稱，從東峰頂到下面山谷大致分為三層，「現在一層（山谷）和二層都搜尋過，在二層一個地方找到了他的背包和手機，據此確定了孩子的身分資訊。」

王先生和小王的姑丈介紹，他們從小王的背包和手機裡並沒有找到有價值的線索。「手機微信看了，沒發現有啥線索，手機裡他拍了3張山上的照片；背包裡有身分證、學生證，還有水和一些食物。」

王先生表示，家人排除小王獨自一人到華山輕生的可能性。「我們也是多方了解，也沒聽說他談戀愛，老師反映他的情緒沒有異常。當地警方聯繫過他的老師和同學，包括查看了監控，他一路走得都比較輕鬆，手機裡還拍了華山的風景照。」

華山景區稱正搜救，東峰2000多公尺高大部分地方都有護欄，搜救仍在進行中，暫無進展。警方表示已排除刑事案件的可能性。

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