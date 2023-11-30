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2上市公司巧同日公告：董事長失聯 都與中植系有關？

中國新聞組／北京30日電
從今年4月起，美吉姆關店風波愈演愈烈。(取材自每日經濟新聞)
從今年4月起，美吉姆關店風波愈演愈烈。(取材自每日經濟新聞)

兒童早教品牌「美吉姆」、畜牧企業「*ST天山」等兩家上市公司29日皆發布內容類似的公告，美吉姆的董事長馬紅英與*ST天山的董事長馬長水失聯，原因不明。值得注意的是，這兩家公司都與最近風波不斷的中植系有關聯。

每日經濟新聞報導，美吉姆29日晚間公告，公司透過電話、微信等方式，均無法與董事長馬紅英女士取得聯繫。經與馬紅英女士家人溝通，截至目前，公司尚不確定無法與馬紅英女士取得聯繫的具體原因。馬紅英女士除擔任公司董事長、董事會策略委員會主任委員職務外，未擔任公司其他職務。

公司表示，截至本公告揭露日，公司董事會仍有8名董事正常履職，其中獨立董事3名，符合法定最低人數。上述事項不會對公司董事會的運作和公司的正常經營產生重大影響。

隨後，*ST天山公告，近日，公司透過電話、微信等方式，均無法與公司董事長馬長水取得聯繫，經與馬長水家人溝通，截至目前，公司尚不確定無法與馬長水取得聯繫的具體原因。馬長水除擔任公司董事長、董事會策略委員會主任委員、提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員職務外，未擔任公司其他職務。

公司表示，截至本公告披露日，馬長水未持有公司股份。公司董事會仍有8名董事正常履職，其中獨立董事3名，符合法定最低人數。上述事項不會對公司董事會的運作和公司的正常經營產生重大影響。

報導指出，兩人在商業上存在不小的關聯，並且關聯公司中還有部分「中植」命名的公司。

據上海證券報此前的報導，馬紅英現任美吉姆董事長，其係中植企業集團財務總監、橫琴人壽保險董事等。公開資料顯示，馬長水曾任中植企業集團首席風控官。

除已退市的寶德股份，「中植系」控股的A股上市公司曾一度達到8家，其中包括*ST天山與美吉姆。

在此之前，北京市公安局朝陽分局25日晚間通報，近期，北京市公安局朝陽分局依法對「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，對多名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。

而美吉姆、*ST天山近期也麻煩不斷。截至2022年末，美吉姆存放在中國境內的存款只有4841萬（人民幣，下同），而上市公司僅一年內需要償還的非流動負債就達9290.88萬元。這些壞消傳遞出一個共同的訊號：缺錢，很缺錢。另外，從今年4月起，美吉姆關店風波愈演愈烈，蘇州美吉姆盛澤中心當時就傳出「校區已負債累累」。

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