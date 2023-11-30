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用馬肉、鴨肉充當牛肉在網路賣了3000萬 河南男子被判無期

中國新聞組／北京30日電
不良商家用價格相對便宜的馬肉、鴨肉等冒充牛肉製品，牟取暴利。圖為資料圖，圖文無關。（取材自極目新聞）
不良商家用價格相對便宜的馬肉、鴨肉等冒充牛肉製品，牟取暴利。圖為資料圖，圖文無關。（取材自極目新聞）

中國食品安全宣導周28日啟動，最高法院、最高人民檢察院聯合發布一批危害食品安全犯罪典型案例。其中，第一起案件就是河南某食品公司「生產、銷售偽劣產品案」。報告稱，該公司實際控制人申某富生產用馬肉、鴨肉等冒充的牛肉製品，並透過30多家網上店舖銷往全國，總銷售金額達2690餘萬元（人民幣，下同），被法院判處無期徒刑，並處沒收個人全部財產。

極目新聞報導，案情顯示，2020年以來，被告申某富實際控制河南某食品有限公司生產經營期間，委託被告申某財擔任該公司總經理，並聘用劉某超等人生產、銷售各種肉類加工產品。2020年4月，申某富出資組成電商部門，在多個電商平台開設店舖30餘家，用於銷售生產的肉類加工產品。

此後，申某富組織人員購進馬肉、鴨肉、雞肉和豬肉，透過醃製、滷煮、烤製、晾曬等工藝製作成「手撕牛肉、風乾牛肉、五香牛腿肉、五香牛腱子」等假牛肉製品，透過線下管道和線上電商管道銷往中國各地。申某富等人生產、銷售假牛肉製品，銷售金額共2690餘萬元。

此外，申某富等人還生產、銷售以大豆油添加香精、色素等冒充的假芝麻香油，銷售金額共180餘萬元。

河南省安陽市人民檢察院以生產、銷售偽劣產品罪，對被告申某富等人提起公訴。經河南省安陽市中級人民法院一審、河南省高級人民法院二審，認定被告人申某富等人以假充真，生產、銷售假牛肉製品、假芝麻香油，銷售金額共計2870餘萬元，已構成生產、銷售偽劣產品罪。

在共同犯罪中申某富、申某財是主犯，其餘被告是共犯。據此，以生產、銷售偽劣產品罪判處被告申某富無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以生產、銷售偽劣產品罪分別判處被告人申某財、劉某超等人有期徒刑15年至5年不等刑期，併罰金。

根據統計，2013年至2022年，司法機關辦理生產、銷售不符合安全標準的食品罪和生產、銷售有毒、有害食品罪刑事案件4.5萬餘件，追究刑事責任6.2萬餘人。

近年來，一些不良商家用價格相對便宜的馬肉、鴨肉等冒充牛肉製品牟取暴利。這類假牛肉製品通常出現在牛肉乾、牛肉捲、牛肉丸、燒烤食材等產品中，加入牛肉味調味料後達到口味混淆的效果，嚴重危害食品安全、侵犯消費者權益。不法分子透過電商平台、直播帶貨銷售更容易掩蓋產品真實品質，嚴重擾亂食品安全監管秩序，同時增加了監管和打擊難度。

該案也提醒廣大消費者在透過電商平台、直播帶貨等購買食品時，要注意選擇正規平台，充分了解商品品牌、成分、口碑評價等，如遭受欺詐要及時保存證據，依法投訴，透過法律手段維護自身合法權益。

河南 電商

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