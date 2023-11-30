人販余華英案二審 受害者：她竟狡辯經濟緊張才走錯路

余華英在二審法庭上。（取材自央視新聞）

人口販子余華英拐賣11名兒童案二審28日在貴州貴陽開庭。經過兩個多小時的庭審，法庭宣布休庭，擇期宣判。庭審結束後，此案受害者楊妞花表示，余華英辯護稱自己當年經濟緊張才走錯了路，對此她不接受。

極目新聞報導，楊妞花1990年生於貴州織金縣，1995年冬天被拐賣至河北邯鄲，2021年才輾轉回家。但疼愛她的父母在她被拐後因為自責和傷心過度，在1997年和1998年就雙雙過世，家裡只剩下淪為孤兒的姊姊。

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在楊妞花報案後，貴陽警方於2022年6月將人口販子余華英抓獲。經查，余華英曾化名張芸，在2004年拐賣2名兒童被判處有期徒刑8年，經減刑後於2009年刑滿釋放。再次落網後余華英供述，在1993年至1996年間她曾作案8起，拐賣楊妞花等11名兒童至河北邯鄲，被拐賣的兒童中甚至包括其親生兒子。

今年7月14日，此案在貴陽市中級人民法院一審開庭審理，楊妞花同時提出880萬元人民幣(約123.7萬美元)附帶民事賠償。9月18日一審宣判，法院以拐賣兒童罪判處余華英死刑，並向楊妞等3名受害者民事賠償各3萬元。余華英提出了上訴。

11月27日，楊妞花表示，雲南警方又查實一起舊案，余華英與丈夫曾在2003年從雲南拐賣一名兒童至河北，余華英的丈夫王某文已於今年9月被抓獲。楊妞花希望，這起被隱瞞的案件能成為嚴懲余華英的新證據。

報導指出，余華英拐賣兒童案11月28日在貴州省高級人民法院進行二審開庭審理。

在二審庭審中，上訴人余華英、辯護人和出庭檢察官圍繞案件事實、量刑等問題充分發表了意見，余華英進行了最後陳述。經過兩個多小時的庭審，法庭宣布休庭，擇期宣判。

審判結束後楊妞花表示，余華英在法庭上辯護稱，自己當年太年輕，而且經濟緊張，才不小心走錯了路。對此，楊妞花表示不認可：「你經濟緊張，可是你造成我們家家破人亡，我和我姊姊成為孤兒，我們有多困難？那時候大家都經濟條件不好，別人怎麼沒拐賣兒童？」