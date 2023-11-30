我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

消費者報告：電動車比汽油車不可靠 故障率高出80%

人販余華英案二審 受害者：她竟狡辯經濟緊張才走錯路

中國新聞組／北京30日電
余華英在二審法庭上。（取材自央視新聞）
余華英在二審法庭上。（取材自央視新聞）

人口販子余華英拐賣11名兒童案二審28日在貴州貴陽開庭。經過兩個多小時的庭審，法庭宣布休庭，擇期宣判。庭審結束後，此案受害者楊妞花表示，余華英辯護稱自己當年經濟緊張才走錯了路，對此她不接受。

極目新聞報導，楊妞花1990年生於貴州織金縣，1995年冬天被拐賣至河北邯鄲，2021年才輾轉回家。但疼愛她的父母在她被拐後因為自責和傷心過度，在1997年和1998年就雙雙過世，家裡只剩下淪為孤兒的姊姊。

來源：YouTube

在楊妞花報案後，貴陽警方於2022年6月將人口販子余華英抓獲。經查，余華英曾化名張芸，在2004年拐賣2名兒童被判處有期徒刑8年，經減刑後於2009年刑滿釋放。再次落網後余華英供述，在1993年至1996年間她曾作案8起，拐賣楊妞花等11名兒童至河北邯鄲，被拐賣的兒童中甚至包括其親生兒子。

今年7月14日，此案在貴陽市中級人民法院一審開庭審理，楊妞花同時提出880萬元人民幣(約123.7萬美元)附帶民事賠償。9月18日一審宣判，法院以拐賣兒童罪判處余華英死刑，並向楊妞等3名受害者民事賠償各3萬元。余華英提出了上訴。

11月27日，楊妞花表示，雲南警方又查實一起舊案，余華英與丈夫曾在2003年從雲南拐賣一名兒童至河北，余華英的丈夫王某文已於今年9月被抓獲。楊妞花希望，這起被隱瞞的案件能成為嚴懲余華英的新證據。

報導指出，余華英拐賣兒童案11月28日在貴州省高級人民法院進行二審開庭審理。

在二審庭審中，上訴人余華英、辯護人和出庭檢察官圍繞案件事實、量刑等問題充分發表了意見，余華英進行了最後陳述。經過兩個多小時的庭審，法庭宣布休庭，擇期宣判。

審判結束後楊妞花表示，余華英在法庭上辯護稱，自己當年太年輕，而且經濟緊張，才不小心走錯了路。對此，楊妞花表示不認可：「你經濟緊張，可是你造成我們家家破人亡，我和我姊姊成為孤兒，我們有多困難？那時候大家都經濟條件不好，別人怎麼沒拐賣兒童？」

楊妞花說，余華英並沒有真正意識到自己的過錯，還堅持判得太重。在自我辯護後，余華英在法庭上向所有被拐兒童家庭鞠躬道歉，楊妞花當庭表示不接受：「你道歉能換回我爸媽的生命嗎？」希望法院駁回余華英上訴，維持死刑原判，給她和其他被拐兒童家庭一個公平公正的交代。

11月28日，楊妞花（左二）與姊姊、丈夫、姊夫在法院外。（視頻圖）
11月28日，楊妞花（左二）與姊姊、丈夫、姊夫在法院外。（視頻圖）
落網前的余華英。( 取材自極目新聞）
落網前的余華英。( 取材自極目新聞）

上一則

王毅晤聯國秘書長：絕不讓以哈戰火重燃、重啟兩國方案

下一則

草原夜鶯飛走了…「美麗的草原我的家」演唱者德德瑪76歲病逝

延伸閱讀

「聚眾淫亂首要分子」吳亦凡二審維持原判 服完刑驅逐出境

「聚眾淫亂首要分子」吳亦凡二審維持原判 服完刑驅逐出境
吳亦凡要被關到2034年 驅逐出境後10年不准進中國

吳亦凡要被關到2034年 驅逐出境後10年不准進中國
中國維權人士許志永丁家喜遭重判 二審駁回上訴

中國維權人士許志永丁家喜遭重判 二審駁回上訴
前警務員性侵27少年還錄像 二審改判8年4月

前警務員性侵27少年還錄像 二審改判8年4月

熱門新聞

示意圖，近日北京氣溫驟降，圖為11月22日的北京街頭。（Getty Images）

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

2023-11-22 23:36
中國多位鋼鐵企業人士25日表示，2023年鋼鐵行業遭遇近五年來最嚴重的挑戰。(路透)

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

2023-11-26 10:21
網紅夫妻檔「國岳夫婦」疑陷入醜聞。(取材自微博)

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

2023-11-25 08:30
牛騰宇被指觸犯了中國第一家庭。(取材自法廣網/ 牛騰宇母親提供)

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

2023-11-26 12:33
中國外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。（美聯社）

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

2023-11-21 11:38
海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元