上海火鍋店竟接熱水器水沖飲料 老闆：70°C可滅菌

上海一火鍋店在眾目睽睽下用電熱水器的水沖飲料。（取材自新民晚報）

有網友檢舉稱，上海黃浦區一家試營運的火鍋店，竟直接用電熱水器沖泡飲品。黃浦區市場監理局執法人員隨後赴現場調查，趕來的店主起初稱有接淨水器，最後坦承用電熱水器沖泡飲料，但辯稱：「70°C的水可以殺菌了」，消息招致網友批評。

來源：YouTube

上觀新聞報導，11月26日，上海一火鍋店在眾目睽睽下用熱水器水沖調飲料的影片在網路上迅速傳播。有網友發出「靈魂拷問」：第一眼以為淨水器，再看是熱水器，這水能喝嗎？

報導指出，對於網友舉報，黃浦區市場監理局迅速反應，次日下午，執法人員就對該店進行了突擊檢查。當時店裡還坐滿了「不明真相」的食客。

該火鍋店員工對執法人員表示，他們的熱水器上面是接了淨水器的，他們自己都喝這個水。然而在店內，執法人員找到了涉事電熱水器，但未找到淨水設備。

隨後趕來的火鍋店店主承認了相關事實：沒有淨水設備，用電熱水器直接沖泡飲品。店主也解釋，本來是用沸水沖泡飲料，但塑膠壺高溫 下會有味道，後來就換了熱水器，溫度是70度滅菌其實是合格的。

南京東路市場監督管理所副所長金春靚則表示，熱水器裡出的水是屬於生活用水，用這個水沖調飲料存在一定的食品安全風險。隨後，採樣人員對電熱水器內的水及已沖泡好飲品進行取樣送檢。執法人員要求該店立即暫停營業，後續將根據檢驗結論依法處置。