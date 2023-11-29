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案情逆轉…泰：中「毀容乞丐」自願乞討 與人口販賣無關

中國新聞組／北京29日電
曼谷多處街頭出現數名嚴重毀容的中國籍乞丐。（取材自臉書）
曼谷多處街頭出現數名嚴重毀容的中國籍乞丐。（取材自臉書）

六名中國「毀容乞丐」日前在泰國被警方逮捕，疑似為國際人口販賣的受害者。經泰國警方調查，這些身體帶有殘疾的中國乞丐與國際人口販賣沒有關係，而是自願去泰國乞討。目前，這六名乞丐將被遣返中國，並十年內禁止進入泰國。

橙柿互動報導，泰國移民局局長表示，這些被拘留的乞丐是得知在泰國乞討每天可以賺取高達1萬泰銖（約288美元）後，自願進入泰國進行乞討。

警方還公布，乞討組織中第一個被捕的人是一名41歲女子，名叫Kheng。她於11月11日在暹羅廣場購物中心前被捕，隨後一名泰國女子冒充她的翻譯幫助她保釋，Kheng於11月17日被驅逐出境。

泰國移民局長說，一部分乞丐互相認識，還曾經一起乞討。除了在泰國，其中幾人還在新加坡和馬來西亞進行過乞討。

此外，泰國移民局局長一再強調，這些乞丐沒有受到虐待，臉部和身上的畸形和疤痕都是年輕時的事故造成。他也證實，這些乞丐完全可以控制自己的收入，他們沒有把錢轉給其他人。

除了這6名中國乞丐外，泰國警方隨後也控制了4名來自寮國和柬埔寨的乞丐，最近又拘留了一群來自約旦的乞丐，包括3男4女和16名兒童。

6名中國籍乞丐在本月22日在泰國被警方逮捕。（取材自橙柿互动）
6名中國籍乞丐在本月22日在泰國被警方逮捕。（取材自橙柿互动）

泰國 移民局 新加坡

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