因小說結識 4男想學「盜墓筆記」不成 挖人祖墳被逮

嫌疑犯曾某指認現場。（取材自紅星新聞）

四川資陽市日前逮到四名盜墓賊，四人透過一個名叫「北派盜墓筆記」的QQ群認識，相約到豐裕鎮丹桂村踩點，打算學小說橋段上演現實版「盜墓筆記」，沒想到在挖出一個瓷枕後，就被村民和警方逮個正著，案件正在偵辦，四人遭拘留。

嫌疑犯從墓室裡竊得、在逃跑時摔碎的瓷枕。（取材自紅星新聞）

紅星新聞報導，案件發生在四川資陽市豐裕鎮丹桂村，資陽市公安局雁江區分局警方表示，涉案的資陽本地人曾姓男子透過名為「北派盜墓筆記」的QQ群，和三名安徽男子相識。

嫌疑犯姚某賽指認現場。（取材自紅星新聞）

曾男看了盜墓小說後，在群組發布在家附近看到疑似古墓的照片。不久後，男子姚某賽主動加曾男為好友，並表示對古墓很感興趣，打算到丹桂村「盜墓」，並承諾如挖出東西讓他「拿大頭」。

經警方調查，姚男邀從某、姚某偉19日從安徽驅車來到豐裕鎮，四人在鎮上買了鐵鏟、撬棍、手電筒、蠟燭等工具，打算隔日晚上下手盜墓。然而，由於準備工具不足，四人連續挖了兩個晚上，也未將墓門上的石頭撬開。

嫌疑犯按盜墓小說中的套路，在墓室西北方點燃蠟燭。（取材自紅星新聞）

22日晚，第三次動手的四人帶著鐵鏟和撬棍來到墓地前，夜色中有人下鏟，有人把風，他們學習小說裡的橋段，在墓室點燃了一根蠟燭，後從墓內盜出一個瓷枕。終於撬開墓門實施竊盜，結果先後落網。

據報導，受害村民韓某表示，其他村民說他家族的一座祖墳最近好像被「鬆過土」。韓某稱，他曾從爺爺口中得知，家族祖先裡曾有人是清朝時的舉人，死後就埋在這座墓裡。

韓某到現場確認後，發現墓室上的土有多處被挖痕跡，但墓門上的石頭還沒打開，懷疑盜墓賊盯上他家的祖墳，且還會重回現場犯案。

韓某和當地社長等人22日晚間提前藏在墓地後的林中，晚間10時許，果真發現盜墓賊的蹤跡，打電話報警後先後抓獲三名男子，其中一人是在水溝躲藏時被民警發現的。事後，熟悉地形逃走的曾某意識到終究逃不掉，於23日投案自首。

至於四名盜墓賊為何鋌而走險，姚某賽向警方交代，他們幾人都缺錢用，他每月還貸款 約8000元人民幣，從某和姚某偉每月還貸也需數千元。

經雁江區文管所初步鑑定，被竊古墓約建於晚清時期，具體年代及被竊瓷枕是否為文物，正等待上級文物部門進一步鑑定。