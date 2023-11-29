往兵馬俑「吐痰丟菸蒂」 中國婦惡行全都錄 博物院：已掌握身分

一名遊客向兵馬俑坑中丟菸頭。（視頻截圖）

秦始皇帝陵及兵馬俑坑是中國首批列入「世界遺產 名錄」的六個遺產之一，但在西安的秦始皇帝陵博物院中，有民眾目擊一名婦女竟隨意往文物方向吐痰、丟菸蒂，誇張行為被一旁遊客拍下，影片曝光後，許多網友批評「不文明」。館方工作人員表示，已接獲遊客反映此事且看過影片，已經掌握違規女子的身分。

澎湃新聞報導，民眾在10月15日拍下一名穿著紅色上衣的女子，不僅公然在禁菸的展館內吸菸，隨後就將菸蒂扔進遺跡內，甚至還朝俑坑吐了一口痰。影片曝光後引發大批網友不滿，譴責這樣的行為太不文明。

對此，秦始皇帝陵博物院回應，已在25日影片拍攝當天接獲遊客反映，並看過影片，工作人員已將污染物清理，與臨潼區旅遊管理部門及公安機關調查核實，已掌握涉事人員的相關資料。

館方發布公告表示，「今年暑期以來，隨著觀眾參觀量的暴增，觀眾不文明行為時有發生，前日經網媒曝光，一觀眾試圖在一號坑邊取走散土，被保全人員制止。」將加強參觀秩序管理，並加大安保巡查力度。

秦始皇帝陵博物院強調，如果民眾因吸菸等不文明行為造成文物或遺址損壞等嚴重後果，也將承擔相應的法律責任。