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16歲女沒考上985大學 父把把她關在家…餓肚、洗冷水澡

中國新聞組／北京29日電
每年985大學招生數量並不多，考生競爭非常大。(取材自維基百科)
每年985大學招生數量並不多，考生競爭非常大。(取材自維基百科)

中國一名父親因不滿意16歲的女兒第一次高考沒有考上「985大學」，要求女兒重讀一年高中準備重考，但期間不但不准女兒去學校上課，還故意讓她餓肚子、洗冷水澡，並斷絕女兒與外界交流。後來女兒的祖母看不下去，向當地婦聯尋求協助，才讓孫女申請到人身安全保護令。

來源：YouTube

中國最高法院日前發布一則家庭暴力典型案例，引起網路熱議。案例中提到，吳姓男子與妻子離婚後，帶著女兒一起生活。吳男的女兒2022年第一次高考錄取「一本」但非985大學，吳男不滿意於是要求女兒復讀，要求她必須考取985大學。

暑假期間，吳男開始在家自己教女兒讀書，但到開學時，吳男卻一直不讓女兒到學校上課。後來是吳男的母親發現孫女的頭髮被吳男剪得亂七八糟，吳男還讓其女兒冬天洗冷水澡、不給吃飯並斷絕女兒對外的聯繫，吳男甚至阻擋其母與女兒聯絡。如果女兒不從，吳男就威脅不給她戶口簿、不協助高考報名。

吳男母親多次勸說吳男無果後，找上當地婦聯尋求協助。婦聯與公安、社區、教育局介入調查後，協助吳男女兒向人民法院申請人身安全保護令。法院認定，吳男有家暴行為，為吳男女兒發出人身安全保護令，要求吳男停止剝奪女兒人身自由與受教權。

澎湃新聞報導，最高法院發布此案例後，很快衝上多個中國社群平台熱搜第一，許多網友評論「又是一位令人窒息的家長」，也有人好奇這名吳男到底學歷多高才會這樣要求孩子，甚至自己親自教學？

高考 教育局 家暴

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