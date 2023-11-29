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黑龍江鴨山礦業礦災 11人罹難

記者陳政錄／綜合報導
雙鴨山礦業公司發布事故情況通報。(取材自微信)
雙鴨山礦業公司發布事故情況通報。(取材自微信)

中國的礦業企業近期頻發事故，據央視新聞報導，28日下午，黑龍江鴨山礦業公司所屬雙陽煤礦發生事故，初步判斷為衝擊地壓所致，目前搜救工作已經結束，事故原因正在進一步調查中。值得注意的是，該涉事公司過去三年曾多次被罰，幾天前也才因違反防治衝擊地壓相關規定，被罰人民幣3萬元(約4224美元)。

據報導，28日下午2時40分，黑龍江龍煤雙鴨山礦業有限責任公司所屬雙陽煤礦發生事故，初步判斷為衝擊地壓所致。截至晚上6時20分，事故造成11人罹難，事故原因正在進一步調查中。雙鴨山礦業公司也在公司微信公眾號發布相同的公告。

公開資訊顯示，龍煤雙鴨山公司成立於2014年，位於黑龍江省雙鴨山市，人員規模1萬人以上，註冊資本逾16億7488萬元，屬於黑龍江龍煤礦業控股集團成員，實控人是黑龍江省政府國有資產監督管理委員會。

另據界面新聞報導，雙鴨山市應急管理局工作人員28日也證實有這起事故發生。

據報導，資料顯示，近三年，龍煤雙鴨山公司因違反安全生產方面的相關規定，受到當地礦山安全監察局、黑龍江省煤炭生產安全管理局等部門數十次的行政處罰，其中包含採煤工作面個別液壓支架未接頂、相關設備缺少防護欄、未執行每日對架空乘人裝置進行檢查等違法行為，罰款總額高達555.56萬元。

今年11月，龍煤雙鴨山公司就被黑龍江省煤炭生產安全管理局處罰三次，其中，11月10日，黑龍江省煤炭生產安全管理局對龍煤雙鴨山公司開出了一張3萬元的罰單，原因是違反了中國有關規定，即「國家煤礦安監局關於加強煤礦衝擊地壓防治工作的通知」，但尚未知違反規定的具體細節。

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