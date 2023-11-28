中國人殺中國人…網紅在非洲遇害 賊偷手機被發現狂捅7刀

小濤在非洲拍的影片。（取材自微博）

中國網紅直播主「小濤在非洲」傳出在衣索比亞遇害，兇手疑似趁小濤在家睡覺時潛入他的房間想偷手機，結果小濤驚醒與竊賊發生扭打，不幸被刀刺死。當地警方已逮捕一名中國籍男子，中國駐衣索比亞大使館 表示，事件處置和善後工作正在進行中。

綜合網易、香港 01等媒體報導，小濤來自河北邯鄲，今年8月旅居衣索比亞，常在社群上分享非洲生活見聞，並在當地推廣中國文化。

小濤的友人楊先生表示，25日晚間，小濤如往常一般開直播與紛絲互動，結束後便關門睡覺。一名竊賊凌晨時闖入小濤下榻的旅店房間，想要偷走他的iPhone 手機，但被小濤發現，雙方隨即扭打，竊賊持刀連捅小濤七刀後，跳窗逃走。楊先生說，當他聽到動靜趕去小濤房間查看時，小濤倒在血泊中還有意識，但「過了五、六分鐘後他就講不了話了，根本就不行了」。

案發現場充滿血跡。（取材自微博）

根據楊先生提供的照片，案發現場的床鋪與地板上，到處都是血跡。

據報導，當地警方已拘捕一名中國籍男子，他身上被搜出多支手機，包括小濤的iPhone。根據小濤友人提供的照片，這名涉案男子左手受傷並沾滿血漬，現場遺下的腳印也指向他的房間。不過這名男子否認犯案。

中國駐衣索比亞大使館表示，小濤在當地的家人已經在處理後事。

小濤遇害的消息傳出後，他的粉絲紛紛悲痛驚呼，「小濤出事當天晚上我還在看他直播」、「太殘忍了」，也有人感嘆「太可怕了，專坑自己人？」、「還有一個小胖也是在國外被自己人殺了」。2022年12月，另一名中國網紅「小胖闖非洲」也在當地遭殺害。